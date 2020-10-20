Голливудская звезда Сара Джессика Паркер огорошила армию фанатов внешним видом
Об этом пишет Апостроф.
Так, популярная актриса, ставшая знаменитой после роли Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе", решила похвастаться перед поклонниками новым образом.
Свежие снимки с Сарой Джессикой Паркер быстро разлетились по социальным сетям и спровоцировали бурное обсуждение "новой" внешности звезды Голливуда.
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Во время фотосессии Сара Джессика Паркер позировала в трендовом вязаном макси платье насыщенного фиолетового цвета на фоне своего обувного бутика. А обновленный образ актриса решила дополнить атласными розовыми лодочками.
Но фанаты обратили внимание не на новый образ, а на кардинальные изменения во внешности актрисы. Поклонники уверены, что Сара Джессика Паркер в свои 55 лет выглядит значительно старше. Некоторые пользователи сравнили ее с Донателлой Версаче, которая славится пристрастием к пластическим операциям.
"Боже, это одна из главных икон моды", "большое спасибо за вдохновение", "Она выглядит дико", "Она всегда будет для меня Кэрри Брэдшоу", "Я хочу плакать с тобой", "Это платье и этот цвет, о мой бог..", "Цвет, яркость, рукава. Ни капли не осталось!", "Она плохо стареет или, может быть, эти фильмы не оправдывают ее? Может дело в позах? Нет, малышка, просто не стареет", "Я увидел это...", "Это заставляет меня рыдать, о боже!", - написали фанаты в комментариях.
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