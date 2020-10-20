Экс-тренер Майка Тайсона раскритиковал действия Василия Ломаченко в бое против Теофимо Лопеса

Джефф Фенеч считает, что украинский боксер не проявил себя в бое за чемпионский титул.

"Каждый раз, когда Ломаченко пропускал, он ничего не делал. Для меня это было одно из самых разочаровывающих выступлений, которые я когда-либо видел. А ведь это боксер, которого называют лучшим бойцом pound-for-pound", - передает слова Фенеча "Трибуна".

Он сравнил Ломаченко с Мейвезером и Пакьяо, подчеркнув, что у них не видел таких плохих боев.

"Все чемпионы, которых победил Мейвезер, побили бы Ломаченко. Артуро Гатти и все остальные парни побили бы его. Они бы остановили Ломаченко. Это мое мнение", - подчеркнул Фенеч.

"Ломаченко слишком распиарен. Люди говорят: «Он прекрасно двигается. Он был отличным любителем, проиграв только однажды в 300 боях». Это любительский бокс, профессиональная игра совсем другая", - подытожил Фенеч.

Напомним, в ночь на 18 октября состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

По результату решения судей (116:112, 119:111, 117:111) Теофимо Лопес победил и стал абсолютным чемпионом мира.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".