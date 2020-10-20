Боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко не заслуживают на критику со стороны украинцев

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил олимпийский чемпион по вольной борьбе Эльбрус Тедеев в эфире телеканала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, после поражение Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса не дает повод критиковать спортсмена.

"Никто не переоценит достижения Ломаченко со своим отцом, Усика и других наших олимпийских чемпионов... Это те люди, которые всегда были патриотами Украины. У них это никто не заберет, они во имя Украины дрались, бегали, прыгали за стипендию в 60 грн. В то же время у них были предложения с других стран, они не поменяли Украину и за такие копейки становились чемпионами", - подчеркнул Тадеев.

Напомним, в ночь на 18 октября в Лас-Вегасе состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом.

По результату решения судей (116:112, 119:111, 117:111) Теофимо Лопес победил и стал абсолютным чемпионом мира.

Как сообщала Politeka, Ломаченко показал на видео подготовку к бою с Лопесом: "Это так сложно".



