Бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса высказался о бое украинского боксера с Теофимо Лопесом

В частности, он не согласился с решением судей, которые отдали победу Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Такое мнение он озвучил в интервью для издания BoxingScen.

Пуэрториканец заявил, что никто из боксеров не владел явным преимуществом в этом поединке, и поэтому бой мог закончиться вничью. Он считает, что пассивность Ломаченко в первой половине противостояния стала для него роковой.

"Как по мне, оценки судей выглядели немного абсурдными. Я считаю, что этот бой был очень близким, и его выиграл украинец Ломаченко. Мы не увидели обычного Василия, который пытается навязать свои условия. В первых раундах он почти ничего не делал, и это могло сыграть с ним злую шутку. Но после шестого и седьмого раунда и до конца поединка все резко изменилось. Мы увидели привычного Лому: более агрессивного", – высказал свое мнение Педраса.

Также ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что он не согласен с решением судей присудить победу американцу Теофимо Лопесу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

По словам Ломаченко, он считает, что победил в бою с Лопесом и хочет посмотреть поединок.

Напомним, назван соперник Ломаченко после победы над Лопесом.

Как сообщала Politeka, отец Лопеса сделал циничное заявление о Ломаченко.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.