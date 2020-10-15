Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал, корда в Украине можно ждать полного отмены призыва на воинскую службу

Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет "Укринформ".

"В перспективе у нас есть видение отказаться от призыва, но это может быть только тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва. Мы должны создать такую ​​систему работы, чтобы каждый возле своего дома мог минимально уметь защитить его. Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь, тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то", - сказал Хомчак.

При этом главнокомандующий ВСУ отметил, что создание такой системы займет не полгода и не год. Для этого также необходимо финансирование, подготовка кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав громад и руководства государства.

«Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли. Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут "нужно встать на защиту Родины", то он знает, что он может это», - заявил Хомчак.

Также он напомнил, что в этом году был уменьшен призыв на срочную службу.

"Сейчас армия укомплектована согласно численности, определенной законом, на 100%. Мы уже ставим вопрос не укомплектовать просто контрактниками, а мы уже переходим на качество. Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военного", - сказал Хомчак.

Напомним, осенний призыв в армию в Украине стартовал 1 октября и будет длиться до 31 декабря. На срочную службу пойдут молодые люди от 18 до 27 лет, которые не имеют законных оснований для освобождения от прохождения службы.

От призыва в армию в Украине освобождаются те, кто достиг 27-летнего возраста; лица, признанные негодными к службе; отслужившие в военном резерве; осужденные за преступления; юноши, чьи родственники погибли (стали инвалидами) во время военной службы.

Помимо этого, украинцы могут избежать призыва в армию при наличии определенных проблем со здоровьем.

Согласно решению Кабинета министров, этой осенью на срочную службу призовут 13 570 юношей.

В Вооруженные Силы Украины привлекут 7500 человек, в Национальную гвардию – 4970, Государственную специальную службу транспорта – 600, Госпогранслужбу – 500 человек.

В целом для проведения призыва выделят 65,2 млн грн. Показатели очередного призыва в Вооруженных сил уменьшили на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного количества, что позволит сэкономить 6,4 млн грн.

Напомним, Зеленский сообщил о единственной потере на Донбассе во время перемирия: "Это наша победа".

Как сообщала Politeka, Яценюк озадачил украинцев призывом к мобилизации.

Также Politeka писала про осенний призыв в Украине: сколько украинцев забрали на срочную службу.