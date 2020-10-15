Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак рассказал, корда в Украине можно ждать полного отмены призыва на воинскую службу
Такое заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет "Укринформ".
"В перспективе у нас есть видение отказаться от призыва, но это может быть только тогда, когда у нас будет налажена система подготовки резерва. Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый возле своего дома мог минимально уметь защитить его. Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно, в любой ситуации вне военной службы, где он должен уметь оказать себе медицинскую помощь, тому, кто рядом, тем самым спасти жизнь себе или кому-то", - сказал Хомчак.
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При этом главнокомандующий ВСУ отметил, что создание такой системы займет не полгода и не год. Для этого также необходимо финансирование, подготовка кадров, начиная от обычных гражданских лиц и до глав громад и руководства государства.
«Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости, потому что все те азы прошли. Когда гражданин умеет стрелять, знает медицину, инженерные вопросы, которые ему необходимы, и если завтра ему скажут "нужно встать на защиту Родины", то он знает, что он может это», - заявил Хомчак.
Также он напомнил, что в этом году был уменьшен призыв на срочную службу.
"Сейчас армия укомплектована согласно численности, определенной законом, на 100%. Мы уже ставим вопрос не укомплектовать просто контрактниками, а мы уже переходим на качество. Мы понимаем, что когда будет качество, тогда будет совсем другой подход к выполнению боевых задач и в повседневной деятельности, и вообще к статусу военного", - сказал Хомчак.
Напомним, осенний призыв в армию в Украине стартовал 1 октября и будет длиться до 31 декабря. На срочную службу пойдут молодые люди от 18 до 27 лет, которые не имеют законных оснований для освобождения от прохождения службы.
От призыва в армию в Украине освобождаются те, кто достиг 27-летнего возраста; лица, признанные негодными к службе; отслужившие в военном резерве; осужденные за преступления; юноши, чьи родственники погибли (стали инвалидами) во время военной службы.
Помимо этого, украинцы могут избежать призыва в армию при наличии определенных проблем со здоровьем.
Согласно решению Кабинета министров, этой осенью на срочную службу призовут 13 570 юношей.
В Вооруженные Силы Украины привлекут 7500 человек, в Национальную гвардию – 4970, Государственную специальную службу транспорта – 600, Госпогранслужбу – 500 человек.
В целом для проведения призыва выделят 65,2 млн грн. Показатели очередного призыва в Вооруженных сил уменьшили на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного количества, что позволит сэкономить 6,4 млн грн.
Напомним, Зеленский сообщил о единственной потере на Донбассе во время перемирия: "Это наша победа".
Как сообщала Politeka, Яценюк озадачил украинцев призывом к мобилизации.
Также Politeka писала про осенний призыв в Украине: сколько украинцев забрали на срочную службу.