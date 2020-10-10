Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова порадовала поклонников, показав главную гордость в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Бодибилдинг (строительство тела) это про то что любой может стать любым. Это про то что можно из своих недостатков сделать достоинства. Попа всегда была моей проблемной зоной, поэтому я ещё в юности начала изучать попатренинг и нашла миллион и один способ сделать ее лучше!» - говорится в сообщении.

В то же время Усманова рассказала, что сейчас наконец-то чувствует себя комфортно.

«Сейчас я пришла к тому что хочу быть собой. Лучшей версией себя. Но не ломая, а заботясь. Быть не в борьбе, а в синергии .. со своим телом и здоровьем», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что пост Усманова сопровождала кадрами, где она на фоне бассейна позирует в крохотном бикини, демонстрируя роскошные формы в разных позах.

До этого сообщалось, что фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в максимально соблазнительном виде

На фото красотка позировала в черном платье со звездочками и огромным декольте. Усманова, как можно заметить, не очень любит белье, поэтому грудь оказалась практически не прикрыта. Модель без стыда сделала акцент на бюсте, снимая себя без головы. Волосы у звезды были распущены.

Напомним, фитнес-тренер Усманова не удержала платье на ветру, эффектные кадры

Также Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова задрала пышную юбку, сверкнув самым интересным

А еще Politeka сообщала, что фитнес-тренер Усманова в бесстыжем бикини сверкнула божественным "орешком"