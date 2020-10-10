Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова порадовала поклонников, показав главную гордость в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Бодибилдинг (строительство тела) это про то что любой может стать любым. Это про то что можно из своих недостатков сделать достоинства. Попа всегда была моей проблемной зоной, поэтому я ещё в юности начала изучать попатренинг и нашла миллион и один способ сделать ее лучше!» - говорится в сообщении.

В то же время Усманова рассказала, что сейчас наконец-то чувствует себя комфортно.

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Бодибилдинг (строительство тела) это про то что любой может стать любым. Это про то что можно из своих недостатков сделать достоинства. ⠀ Попа всегда была моей проблемной зоной, поэтому я ещё в юности начала изучать попатренинг и нашла миллион и один способ сделать ее лучше! ⠀ Сейчас я пришла к тому что хочу быть собой. Лучшей версией себя. Но не ломая, а заботясь. Быть не в борьбе , а в синергии .. со своим телом и здоровьем ⠀ И знаете что? Девушке не нужны тяжелые тренировки! Достаточно 3-5 тренировок в неделю по 30-60 минут. Без лишнего стресса и адреналина. ⠀ Если все так просто, Почему не на всех это работает? ⠀ Потому что питание. Когда мы научимся уважать своё тело. Мы перестанем насиловать его сначала переизбытком еды, а потом переизбытком физической нагрузки, чтобы хоть как то навести порядок на теле. ⠀ Это как собирать воду с пола полотенцем, когда прорвало трубу. Захаешься и все равно не будет сухо. Надо затыкать трубу. Понимаете о чем я?)) ⠀ КНИГИ, которые замотивируют ВАС взять себя в руки и пересмотреть ВАШЕ питание: ⠀ 1. Интуитивное питание. Светлана Бронникова 2. Как дожить до 120 лет. Поль Брег 3. Еда и мозг. Дэвид Перлмуттер ⠀ СЕЙЧАС я готовлю новейший марафон! И мне важно узнать у вас: в чем ваш затык? Вам сложнее: 1. тренироваться или 2. держать питание?

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«Сейчас я пришла к тому что хочу быть собой. Лучшей версией себя. Но не ломая, а заботясь. Быть не в борьбе, а в синергии .. со своим телом и здоровьем», - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что пост Усманова сопровождала кадрами, где она на фоне бассейна позирует в крохотном бикини, демонстрируя роскошные формы в разных позах.

До этого сообщалось, что фитнес-тренер Екатерина Усманова показала себя в максимально соблазнительном виде

На фото красотка позировала в черном платье со звездочками и огромным декольте. Усманова, как можно заметить, не очень любит белье, поэтому грудь оказалась практически не прикрыта. Модель без стыда сделала акцент на бюсте, снимая себя без головы. Волосы у звезды были распущены.

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