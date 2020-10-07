Семье умершего от китайского вируса врача из Тернополя Ивана Венжиновича отказали в компенсации

Как напоминает Politeka, ссылаясь на Радио Трек, Венжинович стал известен на всю Украину после того, как его фото появилось во всех городах страны на плакатах "Спасибо за жизнь".

Случилось это потому, что Венжиновичу накануне его смерти сделали негативный ПЦР-тест.

Известный медик был госпитализирован с двухсторонней пневмонией, однако медики его не спасли и он скончался от тромбоэмболии легочной артерии 1 октября.

Когда Иван лег в больницу, ему сделали тест на коронавирус, который оказался негативным. По закону семьям врачей положена компенсация, однако родным Венжиновича отказали по этой причине.

"Для нас это первая утрата среди медиков. Иван Федорович поступил в больницу как пациент с пневмонией. Знал прекрасно его семью - жена в больнице работает заведующей лаборатории, у них двое детей. Сын продолжает учиться на медика. Компенсация его семье не будет выделена, не имеем права. Отпускные будут насчитаны", – подтвердил вопиющий факт главврач Почаевской райбольницы Богдан Кучер.

Отметим, что Венжинович проработал в этой больнице терапевтом более 25 лет.

Издание уточняет, что согласно закону, в случае смерти медработников от коронавируса государство выплачивает семье умершего компенсацию в размере 1 576 000 гривен. Однако, если медик заразился и скончался не во время работы с больными коронавирусом, то компенсация составит лишь 210 тысяч гривен. Однако, семье Венжиновича не выдадут и этих денег.

Ранее мы писали, что в Украине хотят увеличить тариф на медуслуги по оказанию экстренной медпомощи. По информации Национальной службы здоровья Украины, данный тариф будет учитывать оказание экстренной медпомощи тем пациентам, у которых выявят подозрениее или установленный коронавирус.

В службе напомнили, что на сегодняшний день экстренная медицинская помощь предоставляется украинцам бесплатно, кроме того, для этого не требуется декларация с семейным врачом или направление от него.

Речь идет об экстренной помощи на месте происшествия, а также во время транспортировки пациентов, нуждающихся в медицинском сопровождении в медучреждение и при личном обращении человека, находящегося в состоянии, угрожающем для жизни, в подразделение ЭМП.

"В программе медицинских гарантий предлагается увеличить тариф на медуслуги по оказанию экстренной медицинской помощи. Этот тариф будет учитывать оказание экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19", – сказано в сообщении.

Украина может вернуться к жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавирусной болезни будет ухудшаться. Об этом заявил министр Максим Степанов, передает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Глава МОЗ отметил, что локдаун – это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции, но это может негативно сказаться на экономике.

"Нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава. Но в случае, если ситуация будет принимать угрожающий характер, министерство будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам", – сказал Степанов.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, украинцы обречены из-за решения Кабмина по жесткому карантину, чего ждать.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.