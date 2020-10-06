Бывшая жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина показала себя в отровенном виде

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, на Ирине короткие джинсовые шортики и откровенный купальник, практически не скрывающий аппетитной груди девушки. Знаменитость показала во всей красе свои татуировки, а завершила свой образ светлой соломенной шляпкой и солнцезащитными очками.

Однако, несмотря на легкомысленный вид, сообщени девушки под фото оказалось серьезным и касается важной темы – взаимоотношения мужчины и женщины.

"Вы знаете в чем разница между зрелыми отношениями и нет ? Я думаю многие из вас задаются вопросом , почему одни пары как кот с собакой , а у других почти нет конфликтов , а если есть, то не на долго , которые легко и быстро решаются , без громких скандалов и длительных обид?

Пара - это 2 человека , которые хотят союзничать и максимально это стараются делать , потому что оба психологически зрелые к этому не простому , но в то же время приносящему массу позитива и удовольствия , делу.

Когда два человека не зрелые , у них множество конфликтов на почве личного эгоизма.

А почему полотенце лежит а не висит , а собери свои носки , а помой чашку , а почему тебе можно , а мне нельзя ? , а почему , а почему , а почему ????

А потом все это переходит на уровень померяться ху*ми ...

-ну если мне нельзя , то и тебе запрещаю !

- Ага , ты сделал так , тогда я сделаю ещё хуже!

И приводит это совсем не к союзу , а к соревнованиям.. Кто /кого ☝🏼

И , добрый день , вы уже не пара , а соперники !

Отношения такие уже не приносят ничего , кроме агрессии друг к дружке , массу скандалов и ,соответсвенно ,здоровые отношения невозможны.

Союз - это тогда , когда вы хотите давать человеку , а не только получать. Это то , когда вы в отношениях пытаетесь удовлетворить не только свои нужды , а также нужды вашего партнера. Только когда вы оба работаете в одном ритме - получается идеальный Тандем.

Поэтому важно слушать и слышать", – написала Ирина.

Под эти постом разгорелась оживленная дискуссия фолловеров. В основном, почитатели Ирины согласны с ней, о чем и написали в комментариях.

"Встала , аплодирую 👏🏼 🔥🔥🔥🔥🔥 это верно, но при чем тут фотография😂😂Іра ти не зря рахуєшся секс символом українського футболу 😍 дуже красива, споеуслива...... Ну нема до чого придертись )) Ровненько все написали ! 🤘🤘🤘🤘 Вау🔥🔥🔥🔥🔥👌🏻Вообще круть 100% 🔥👏🏼 👏🏻👍🏻 👍🔥", – написали люди.

Ранее мы писали, что Ирина показала себя в необычном виде. На кадрах она сидела в полупрозрачной маечке с огромным декольте. Звезда, скорее всего, не надевала трусики, показывая оголенные ноги. Морозюк оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры, показывая руку. На ней ползала маленькая змея. Фанаты посмотрели ролик почти 10 тысяч раз и написали комментарии.

"Сразу видно, нет у тебя Ира мужика нормального. Не занималась подобной ерундой бы", "С подругой", "Я даже змею и не заметил", "Красотка!!! Завидую Николаю? А может и не Коле ? Жизнь покажет!", "Взгляд этот. Что-то мне кажется что на змею тут никто не смотрел", "Бывшая свекровь в гости пришла?", "Это поражает тебя, когда ты не мужчина",

Напомним, бывшая жена экс-динамовца Морозюка устроила опасные игры без трусиков: "Сразу видно, нет мужика"

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