Известная спортсменка Алиса Шмидт, которая признана самой красивой легкоатлеткой мира, показала себя в непривычном ракурсе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На фото красавица стоит рядом с известным немецким футболистом, защитником дортмундской "Боруссии" и сборной Германии Матсом Хуммельсом на беговой дорожке. На девушке – короткие черные шортики и белый обтягивающий топ, на ногах – стильные кроссовки.

Обращает на себя внимание подтянутая фигура спортсменки и кубики пресс на ее загорелом животе.

"Мое первое видео на YouTube уже в сети! Мы пробежали 400 метров друг против друга - посмотрите видео, чтобы узнать, кто победил! 🙌🏼🤗 Было очень весело, и еще раз спасибо @ aussenrist15 за то, что он принял вызов 😇", – подписала снимок Алиса.

Фанаты за короткое время поставили более 70 тысяч лайков и "искупали" знаментирую спортсменку восторженными комментариями.

"Поставить лайк и пометить готово😊 Хуммелсу повезло Клянусь, Дортмунд будет выигрывать Лигу чемпионов каждый год, если ты все еще в этом клубе Бегите на 400 метров, вы уверены, что это единственное, что вы сделали? Хуммелс старый лис Должен признаться, я действительно не ожидал, что у профессионала Бундеслиги не будет никаких шансов. Снимаю шляпу перед вами, и очень здорово, что @ aussenrist15 участвовал Тебе следовало соревноваться с @ erling.haaland. Думаю, тебе было бы не так легко😉", – написали они.

Ранее мы писали, что известная спортсменка Алиса Шмидт, самая красивая легкоатлетка мира, показала себя и рассказала о спорте. На фото красотка позировала в лосинах и белом топе. Красотка стояла на беговой дорожке, а волосы оставила распущенными. На руках можно увидеть браслет и гаджет. Звезда без стыда демонстрировала идеальные животик, который выглядел соблазнительно и рельефно. Алиса смотрела прямо в объектив камеры, показывая всю себя.

"Спорт был очень важной частью для меня с детства. Не всегда нужно быть конкурентоспособной, но хорошая физическая форма имеет ряд преимуществ. Те, кто тренируется регулярно, могут лучше работать. Вы намного лучше себя чувствуете и со стрессом легче справляться. Кроме того, спорт вселил в меня уверенность", - написала Алиса.

Напомним, самая красивая легкоатлетка Алиса Шмидт в мини-шортах взбудоражила пикантным видом.

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