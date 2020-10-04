В Украине мошенница обманывала украинок, якобы продавая через Интернет детские вещи
Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение пресс-службы столичной полиции.
Так, правоохранители сообщают, что мошенница создала в одной из соцсетей ряд фейковых страниц, на которых продавала вещи для детей. При этом, недобросовестная женщина требовала за вещи полную предоплату, а получив деньги товар покупателям не отправляла.
После того, как деньги поступали на карту подозреваемой, она тут же добавляла своих жертв в своеобразный "черный список".
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Правоохранителям удалось разоблачить хитрую мошенницу. На данный момент ее подозревают в четырех фактах подобных мошеннических действий.
Досудебное расследование продолжается, женщину проверяют на возможную причастность к совершению подобных преступлений.
Ранее мы писали, что украинцам раскрыли опасность "удаленной работы с хорошей зарплатой", которую начали в последнее время всем предлагать. Об этом информирует пресс-служба Нацбанка. Как предупреждают в госрегуляторе, сейчас в сети активизировались мошенники, которые предлагают украинцам "высокооплачеваемую работу".
Работа заключается в осуществлении денежных переводов через личные счета. Но в НБУ предупреждают, что такие переводы - операции по отмыванию денег.
"Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным", – добавили в пресс-службе ведомства.
В своих объявлениях о "хорошей работе" злоумышленники пишут, что опыт работы не обязателен, а сотруднику необходимо иметь личный банковский счет, через которых нужно осуществлять денежные переводы.
В НБУ предупреждают, что такими объявлениями злоумышленники вербуют людей для отмывания нелегальных доходов, которые были получены от:
торговли наркотиками;
торговли людьми;
кражи средств с других банковских счетов/карт.
"Будьте осторожны! Эта деятельность – незаконна, за нее можно попасть за решетку. В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение от достойного работодателя", – подытожили в пресс-службе Национального банка.
Напомним, полсотни украинцев попались на удочку днепровских мошенников: подробности схемы.
Ранее Politeka писала, что опасная мошенница устроилась в Харькове: украдены десятки миллионов.
Также Politeka сообщала, что банда воровок разбушевалась в Киеве, фото мошенниц: жители массово жалуются.