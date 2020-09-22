Хакер из Харькова сорвал два концерта своей любимой певицы и попался правоохранителям

Как сообщает Politeka.net, злоумышленник взломал систему покупки билетов онлайн и помешал слушателям попасть на живые выступления. Пресс-служба Департамента киберполиции раскрыла детали происшествия, а по информации издания "Сегодня" речь идет о концертах Христины Соловий.

Полиция утверждает, что житель Харькова при помощи бот-сети заблокировал бронирование билетов в электронных сервисах. Поклонники певицы не смогли купить билеты и, как результат, посетить концерты.

"Таким образом два концерта были отменены, еще три – состоялись в присутствии только трети зрителей", - подчеркнула пресс-служба.

Сотрудники Киберполиции выяснили, что 24-летний молодой человек уже неоднократно использовал свои компьютерные навыки и совершал DDoS-атаки на сайты, чтобы помешать бронированию билетов. Во время взлома он "маскировался" при помощи иностранных VPN-сервисов. По предварительным подсчетам, хакер нанес ущерб на сумму более 500 тысяч гривен. Правоохранители начали уголовное производство, подозреваемому грозит до шести лет тюрьми.

"Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта. По результатам изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. Вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз", - добавили в Киберполиции.

Стоит отметить, что Кристина Соловий принимала участие в проекте «Голос країни» и попала в команду Святослава Вакарчука. Позже она начала тесно сотрудничать с лидером группы "Океан Эльзы", выступила с ним дуэтом и выпустила с его помощью несколько песен. Ходили даже слухи о романе артистов.

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