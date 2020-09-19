Украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук поразила жаркими кадрами своего отдыха
Как сообщает Politeka.net, красотка разместила в своем "Инстаграм"-профиле фото, на котором купается в соблазнительной позе. Марина зашла в воду в ярко-красном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру.
На первом снимке спортсменка замерла с мокрыми волосами, погрузившись по бедра. Она засмотрелась в воду с задумчивым взглядом, напрягла спину и позволила любоваться своим мускулистым телом. С этого ракурса хорошо видны упругие ягодицы красотки. На другом кадре Марина запечатлена, рассекая водную гладь, девушка зашла глубже, подняв брызги руками.
"Это место невероятно красивое😍 Здесь отдых фантастический, и я хочу возвращаться сюда снова и снова 🧡", - поделилась она впечатлениями в описании.
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Пользователи социальной сети в комментариях оценили яркий вид спортсменки и ее водные развлечения:
"Я никогда не комментирую то, что считаю крутым. но эти мускулы .. потрясающие! 😍"; "Совершенство"; "В этих кадрах все потрясающее"; "Очень сильно🔥🔥🔥🔥🔥"; "О мой Бог, что за богиня"; "Приятные цвета, красивый корпус, хороший снимок! Сексуально и жарко. "Молодец" от меня"; "Абсолютно шикарная богиня спортивной красоты 😍😍😍"; "Вау, моя абсолютная мечта. Идеальная женщина 👍👍👍💕💕💕".
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