Украинцам напомнили о том, что вскоре будут переводить стрелки часов на зимнее время

Это состоится в 04:00 -в ночь с 24 на 25 октября, то есть в последнее воскресенье октября.

При этом важно помнить, что стрелки часов необходимо перевести на час назад.

В Украине переход на зимнее время осуществляется согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 509 от 13.05.1996 "о порядке исчисления времени на территории Украины".

К слову, в 2020 году переходить на зимнее время будут в 71 стране мира. Среди них страны ЕС, Литва, Эстония, Латвия, Израиль, Великобритания, США, Канада, Австралия, Мексику, Иран и другие.

В то же время не будут переводить часы такие страны, как Россия, Китай, Южная Корея, Монголия, Индия, Япония, Бразилия, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Мальдивы, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия и другие.

Напомним, что идею со сменой времени придумал президент США Бенжамен Франклин. Таким образом он предлагал экономить свет в магазинах. Правда, производители свечей эту инициативу заблокировали. Впервые часы перевели в Британии в 1908 году. Смена летнего и зимнего времени позволяет экономить электроэнергию, так как дневной свет используется рационально. Правда, экономисты подсчитали, и сегодня, когда мир круглосуточно потребляет электроэнергию в больших количествах, эта экономия очень незначительна – около 0,5-3%.

Есть такие люди, которым перевод часов дается очень тяжело. Они не могут настроиться, их биоритмы сбиваются и страдает весь организм. Специалисты советуют таким людям готовиться к переводу часов заранее. Начните ложиться раньше за пару недель до 29 марта, и Вам будет проще переключиться на новый график.

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