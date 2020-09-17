Известная балерина Анастасия Волочкова озадачила обвисшими формами после очередного "преображения"

Бывшая прима Большого театра удивляет отнюдь не на сцене. Теперь скандальная балерина озадачивает видом дома после похудения. Волочкова решила резко сбросить вес и теперь постоянно поражает преображениями на новых селфи в зеркале после тренировок.

По словам Волочковой в Инстаграм, она ест только салатные листья, отварные или сырые яйца, отварную курицу и овощные супы. Бывают дни, когда блондинка целый день остается голодная, так как из-за тренировок вообще не ест. Многие заявляют, что звезда перестаралась.

«Настя Волочкова хвастается постройневшей фигуркой и подписывает "Всегда в форме!" – сказано на фан-странице в Инстаграм.

Пользователи сети отреагировали незамедлительно:

«Ну что тут комментировать? Насте нужен хороший психолог, а еще лучше - психиатр. И, может быть, она действительно придет когда-нибудь в хорошую форму» , «С плечами как у мужика», «😱😱😱😱😱ужас 😣», «а у Николаевой и с фигуркой всё ок и помолвочный бриллиант на пальце от волочковского бывшего😂😂😂», «Вытянула весь силуэт 🤣👏👀», «Как мужик фу», «Ничего красивого здесь нет и фото вытянуто ужас», «Совсем перестала за лицом следить».

Мы также писали, что Анастасия очень часто попадает в скандалы из-за своих неоднозначных выходок. Балерина любит не только неуместно оголяться на собственных выступлениях, постоянно делает шпагаты в самых неожиданных местах, показывая лишнее в платье, но еще и "грешит" рекламой".

В ее профиле в социальной сети Инстаграм постоянно появляются рекламные публикации самых разных товаров. Анастасия рекламирует все: от куллеров для воды, до магазина продуктов. В этот раз под критику в сети попал пост - Стори знаменитости, сделанное в салоне красоты. Выставив напоказ свои ноги с неуместно-ярким маникюром, Волочкова крупно опозорилась.

«Настя Волочкова🌟 экономная и все делает по бартеру, за рекламу. Поэтому выбирает такие салоны, которые согласны обслуживать забесплатно🥴», - сообщается на странице.

Напомним, что скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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