10 сентября Луна будет находиться в знаке Близнецов, а это значит, что людей ждет прилив дополнительной энергии
Астрологи поделились лунным календарем на четверг, 10 сентября. Это 22-й лунный день, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов.
Этот день идеально подойдет для быстрых и энергичных занятий. Из-за того, что люди в этот день могут вести более импульсивно, чем обычно, его стоит посвятить занятиям, для которых не требуется особая концентрация.
При этом Луна вызовет не только прилив физической энергии, но и обострит интеллектуальные способности. В этот день стоит попытаться запомнить как можно больше новой информации, ведь материал будет усваиваться быстрее и качественнее, чем обычно.
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Этот день также подойдет для анализа накопленного опыта и построения новых планов на будущее. Взаимодействия с партнерами будут проходить удачно. 10 сентября также стоит ожидать прилива новых идей. В этот день можно также определиться с трудным выбором, решение по которому вы долго откладывали на другой день.
В этот день крайне маловероятны проблемы со здоровьем. Хирургические операции 10 сентября будут проходить удачно, а полученные раны заживут очень быстро.
10 сентября можно начинать худеть. Также в этот день не рекомендуется курить, ведь эта вредная привычка приводит к энергетическому истощению. Астрологи также не рекомендуют посвящать этот день домашним делам, ведь, по их словам, он для этого категорически не подходит.
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