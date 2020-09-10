10 сентября Луна будет находиться в знаке Близнецов, а это значит, что людей ждет прилив дополнительной энергии

Астрологи поделились лунным календарем на четверг, 10 сентября. Это 22-й лунный день, когда убывающая Луна находится в знаке Близнецов.

Этот день идеально подойдет для быстрых и энергичных занятий. Из-за того, что люди в этот день могут вести более импульсивно, чем обычно, его стоит посвятить занятиям, для которых не требуется особая концентрация.

При этом Луна вызовет не только прилив физической энергии, но и обострит интеллектуальные способности. В этот день стоит попытаться запомнить как можно больше новой информации, ведь материал будет усваиваться быстрее и качественнее, чем обычно.

Этот день также подойдет для анализа накопленного опыта и построения новых планов на будущее. Взаимодействия с партнерами будут проходить удачно. 10 сентября также стоит ожидать прилива новых идей. В этот день можно также определиться с трудным выбором, решение по которому вы долго откладывали на другой день.

В этот день крайне маловероятны проблемы со здоровьем. Хирургические операции 10 сентября будут проходить удачно, а полученные раны заживут очень быстро.

10 сентября можно начинать худеть. Также в этот день не рекомендуется курить, ведь эта вредная привычка приводит к энергетическому истощению. Астрологи также не рекомендуют посвящать этот день домашним делам, ведь, по их словам, он для этого категорически не подходит.

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