Известная балерина Анастасия Волочкова вместе с Никитой Джигурдой спровоцировала новый скандал в сети

Уже довольно долгое время в социальной сети Инстаграм обсуждают возможный роман Волочковой со скандально известным артистом Никитой Джигурдой. И хотя звезды уверяют, что они лишь коллеги и друзья, слухи об их отношениях продолжают распространяться.

Так, некоторое время назад в социальной сети Инстагам появились фото со звездами, сдаланные в разное время. Личные встречи двух коллег не всегда выглядели прилично и скромно, а дерзкий шпагат едва ли не нашею артисту лишь добавил "масла в огонь":

«Они нашли друг друга 🙄🔹Просто идеальная пара 🙃🔹Вoлочкова и Джигурдa ужe нe скрывают свoй рoман и почти ежeдневно публикуют совместные фoто☝️», - сказано в сообщении фан-страницы звезд.

Пользователи сети также присоединились к обсуждению:

«ногу для чего подняла?», «Два сапога пара👍👍👍💐💐💐😂😂😂», «Положил глаз на очередное наследство?🤣🤣🤣», «Ну теперь ей полный ппц», «Никакой скромности ....», «Какая красивая пара», «Обоих на реабилитацию», «А как же жена?», «Кошмар!😮», «То что они вместе как пара, это чушь! А то что они два больных на голову человека, это факт! 🙄», «Нашли друг друга,два одиночества.Это бомба😁🙄💃💣💥», - пишут пользователи.

Мы также ранее писали, что не так давно российская артистка снова оскандалилась – отправившись в деревню во время карантина, посетила закрытый для посещений храм. Знаменитость узнала от правоохранителей, что Дивеевский храм закрыт и даже была возмущена тем, что ее оштрафовали в суде. В то же время опозорился там и Никита Джигурда, попав под внимание полиции.

Артисты решили встретиться дома у балерины, о чем сама она сообщила на своей странице в социальной сети. Волочкова позировала с любимыми белыми розами в руках, надев на себя желтый костюм. Причем не так давно ее высмеяли за данный наряд в сети, отметив, что в этом наряде Анастасия похожа на желтого цыпленка. Рядом в Волочковой разместился ее коллега по цеху и друг – Никита Джигурда в темной одежде.

«Мой волшебный ДРУГ у меня в гостях!!!😊 Никита @instadzhigurda Нашей дружбе не одно десятилетие! И мы этой дружбой дорожим и всегда поддерживаем друг друга.👍», - написала балерина.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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