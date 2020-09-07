Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан поделился откровением о свое жене

Модельер опубликовал трогательный пост на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

7 сентября жена дизайнера Алина Харечко отмечает свой день рождения. По этому случаю Тан решил рассказать о своих чувствах к супруге.

«За 9 лет нашей совместной жизни ты ни разу не заставила меня усомниться в твоей порядочности. Мы прошли через многое и многим я обязан тебе. Я искренне желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях. Ты одна из немногих, кто готов стеной стоять за репутацию бренда. Мы растим прекрасную дочь, я люблю ее больше жизни. Спасибо тебе за это», - написал дизайнер.

Он пожелал своей жене радовать людей новыми костюмами от собственного бренда.

«Родная, с Днём Рождения! Ты восхитительная женщина», - подытожил Тан.

Он также поделился совместным снимком с супругой. На фото они оба счастливо улыбаются на камеру.

Поклонники дизайнера присоединились к его поздравлениям.

«Прекрасные слова любящего мужчины с днем рождения!», «Андре!! Как это мило и трогательно с именинницей!», «Как прекрасно! с Днем рождения удивительную женщину», «Оу , Andre Tan , я поздравляю Вашу восхитительную женщину с днём рождения», - пишут люди.

Напомним, известный украинский дизайнер рассказал, что будет в тренде: «в этом раньше даже не хоронили».

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