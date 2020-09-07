Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова устроила фирменный «раскоряк» во время посещения циркового училища

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я встретилась со студентами. Показала им на арене балетный Экзерсис, провела небольшую творческую встречу, мы пообщались, обсудили возможность нашего сотрудничества в моем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка", провели совместную репетицию, поделившись опытом. И, конечно сфотографировались со всеми», - говорится в сообщении.

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Мой день сегодня прошёл очень ярко! В @gutsei.ru Государственном Цирковом Училище.😊🎭🦢🩰 Я встретилась со студентами. Показала им на арене балетный Экзерсис, провела небольшую творческую встречу, мы пообщались, обсудили возможность нашего сотрудничества в моем спектакле "Балерина в зазеркалье цирка", провели совместную репетицию, поделившись опытом. И, конечно сфотографировались со всеми.😊 Это очень талантливые ребята! И педагогам я выразила восхищение!🙏 Спасибо всем за тёплый приём! И директору Михаилу за внимание. 😊 Невероятные светлые эмоции.🙏😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #мариинскийтеатр

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При этом Волочкова рассказала, что студенты «очень талантливые». А на опубликованных кадрах видно, как балерина показывает им свою растяжку, после чего разъясняет детали своих выступлений.

В то же время комментарии балерина продолжает удерживать закрытыми, чтобы лишний раз не нарываться на гнев пользователей сети.

До этого мы писали, что скандальная балерина Анастасия Волочкова похвасталась фигурой в смелом платье с разреразами.

По возвращению из отпуска балерина решила продолжить устраивать неоднозначные рекламы для заведений, которые она посещает, а также товара, который покупает. В этот раз наряженная Волочкова в красном платье с дерзким разрезом на бедре удивила выходкой. 

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах