Во время концерта известной российской певицы Земфиры умер мужчина

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, по данным журналистов, которые ссылаются на собственные источники в экстренных службах, во время выступления мужчина скончался от остановки сердца.

Инцидент произошел на концерте рок-певицы 6 сентября в Санкт-Петербурге. Поклонника артистки вынесли из толпы без сознания.

Дежурные врачи пытались привести мужчину в чувство, однако уже в карете скорой помощи мужчина умер.

"По предварительной информации, у него произошла внезапная остановка сердца. Около 10 минут медики, дежурившие на месте, пытались привести его в чувство. Позже на место приехала реанимация", - сообщают российские СМИ.

Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего. Пока что певица никак не прокомментировала этот инцидент.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал на автомобиль Земфиры. Инцидент произошел во дворе дома артистки в центре российской столицы. Происшествие случилось 27 июля. В полицию позвонила сама Земфира Рамазанова и рассказала, что какой-то мужчина бьет стекла в ее автомобиле. Прибывшие на место правоохранители скрутили подозреваемого. Им оказался 35-летний Глеб Серебряков – московский дворник, а по совместительству фанат творчества певицы. На допросе он пояснил, что таким нехитрым способом пытался привлечь внимание звезды.

Напомним, Земфира открыла всю правду о любви с Литвиновой.

Как сообщала Politeka, я жертва: крик души Земфиры об ужасе, в котором она живет 20 лет.

Также Politeka писала, что Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят.