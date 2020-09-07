Во время концерта известной российской певицы Земфиры умер мужчина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.
Так, по данным журналистов, которые ссылаются на собственные источники в экстренных службах, во время выступления мужчина скончался от остановки сердца.
Инцидент произошел на концерте рок-певицы 6 сентября в Санкт-Петербурге. Поклонника артистки вынесли из толпы без сознания.
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Дежурные врачи пытались привести мужчину в чувство, однако уже в карете скорой помощи мужчина умер.
"По предварительной информации, у него произошла внезапная остановка сердца. Около 10 минут медики, дежурившие на месте, пытались привести его в чувство. Позже на место приехала реанимация", - сообщают российские СМИ.
Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего. Пока что певица никак не прокомментировала этот инцидент.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал на автомобиль Земфиры. Инцидент произошел во дворе дома артистки в центре российской столицы. Происшествие случилось 27 июля. В полицию позвонила сама Земфира Рамазанова и рассказала, что какой-то мужчина бьет стекла в ее автомобиле. Прибывшие на место правоохранители скрутили подозреваемого. Им оказался 35-летний Глеб Серебряков – московский дворник, а по совместительству фанат творчества певицы. На допросе он пояснил, что таким нехитрым способом пытался привлечь внимание звезды.
Напомним, Земфира открыла всю правду о любви с Литвиновой.
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Также Politeka писала, что Земфира вышла замуж за женщину, поклонники скандалят.