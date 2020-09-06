Революция в России неизбежна, и она повлечет за собой фатальные последствия для режима Владимира Путина

Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс, передает Главред.

По его словам, масштабные протесты в России вспыхнут после 13 сентября, когда должны состояться выборы губернаторов и депутатов горсоветов, а география протестного движения будет расширяться от Сибири к другим регионам.

"Люди будут выходить не только в Хабаровске, но и во Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре. Так что первый регион, который поднимается против Путина – это Сибирь. Челябинск, место, куда не так давно упал метеорит, также станет точкой большого сопротивления. Кроме этого, сотрясать будет и Новосибирск. В этих городах может быть все, что угодно. Так постепенно начнутся движения по всей стране", – спрогнозировал астролог.

Росс не сомневается, что Алексея Навального сейчас специально отравили, чтобы обезглавить оппозицию.

"Главная задача Кремля состояла в том, чтобы убрать Навального, поскольку он способен вывести на улицы большие массы людей. Приказ о его отравлении исходил лично от Владимира Путина. Но, к счастью для россиян и к сожалению для Путина, отравители опять не рассчитали нужное количество отравляющего веществом – и Навальный выжил.

Путин увидел, что некому возглавить оппозиционное движение в Беларуси, и решил, что в России можно подавить все протестные настроения, устранив того, кто может мобилизовать людей. Это была главная задача – ликвидировать протестного лидера РФ", – продолжил астролог и добавил, что в уже в 2021 году режим Владимира Путина падет.

"...Спустя непродолжительное время случится и скорая смерть Путина – 2022 год он точно не переживет, поскольку годовой соляр на 7 октября 2021 года у него последний", - резюмировал Влад Росс в комментарии журналистам.

Напомним, Путин решил использовать перемирие на Донбассе с выгодой для себя.

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