Полицейские задержала подозреваемого в убийстве гардеробщицы Верховной Рады, которую нашли мертвой под Киевом

Как передает Politeka.net, глава полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал новые подробности резонансного дела во время брифинга (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

66-летнюю Антонину Шпир обнаружили летом 2019 года в кукурузном поле в Макаровском районе. Правоохранители подозревают в ее смерти 53-летнего рецидивиста. По версии следствия, злоумышленник заметил жертву рядом с остановкой маршрутки, ударил сзади, ограбил и оттащил в кукурузу, а когда женщина начала кричать - задушил.

Как выяснила полиция, уроженец Житомирской, на которого пало подозрение, был уже пять раз судим за различные преступления, так в 2001 году его приговорили к пяти годам лишения свободы за ограбление. Сейчас его подозревают в целой серии преступлений, правоохранители собрали доказательства по пяти фактам насилия в отношении женщин и считают, что таких случаев могло быть больше. Фигуранту дела уже выдвинули подозрения в разбое, убийстве и изнасиловании.

"Мы поняли, что есть человек, который совершал преступления в Киевской и Житомирской области… Последний факт был совершен в Фастовском районе. Это дало возможность установить место возможного проживания убийцы", - заявил Небитов.

Брифінг керівника Головного управління поліції Київщини Андрія Нєбитова щодо затримання серійного зловмисника Gepostet von Поліція Київської області am Freitag, 4. September 2020

Ранее сообщалось, что Антонина Шпир пропала 29 июня после того, как она вышла из маршрутки между селами Вильна и Юровка и направилась в Дыминовку, где у нее была дача. Только через три дня женщину нашли с признаками насильственной смерти. Убийство потрясло весь парламент, ведь Антонину Шпир хорошо знали как народные депутаты, так и журналисты. Гардеробщицу любя называли «тетей Тоней», и считали, что она была «самым светлым человеком в Раде».

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