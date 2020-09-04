Масштабный пожар вспыхнул в Полтаве
В областном центре горит городская свалка. Огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы. Пламя не могут потушить с четверга, 3 сентября.
На опубликованных кадрах можно увидеть, что город затянуло дымом.
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Спасатели сообщили, что пылает минимум 2 га территории. Быстро потушить пожар спасателям мешает специфика пожара: значительное задымление и опасность обвала мусорной массы.
В ГСЧС сообщали, что к тушению пожара привлечены 55 человек и 12 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.
В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.
Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.
Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.
Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.
Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.
Напомним, масштабный пожар вспыхнул, срочно съехались спасатели: фото ЧП.
До этого Politeka писала, что взрыв прогремел в жилом доме: видео ЧП.
Также Politeka сообщала, что волна поджогов прокатилась по городу, съехались полиция и спасатели: видео ЧП.