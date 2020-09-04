Масштабный пожар вспыхнул в Полтаве

В областном центре горит городская свалка. Огонь настолько мощный, что существует угроза его распространения на жилые кварталы. Пламя не могут потушить с четверга, 3 сентября.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что город затянуло дымом.

Спасатели сообщили, что пылает минимум 2 га территории. Быстро потушить пожар спасателям мешает специфика пожара: значительное задымление и опасность обвала мусорной массы.

В ГСЧС сообщали, что к тушению пожара привлечены 55 человек и 12 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что под Харьковом горел лес и огонь перебросился на жилые дома.

В районе с. Горобьевка Харьковской области загорелся хвойный лес на площади 80 га. Из-за ветра огонь перебросился и на жилые дома в селе.

Дым от лесного пожара ощущался даже в Харькове.

Для ликвидации пожара задействовали авиацию, пожарный поезд и подразделения ГСЧС со всей области.

Огонь от лесного пожара перебросился на населенные пункты - одно село выгорело полностью.

Сгорело село Горобьевка. В селах Кутьковка и Гряниковка есть возгорания.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул, срочно съехались спасатели: фото ЧП.

До этого Politeka писала, что взрыв прогремел в жилом доме: видео ЧП.

Также Politeka сообщала, что волна поджогов прокатилась по городу, съехались полиция и спасатели: видео ЧП.