Украинская певица Анастасия Приходько высказалась по поводу того, что российским артистам разрешено выступать во время карантина в Украине

Артистка высказала свое мнение на странице в Фейсбуке, пишет Politeka.net. Известно, что российский певец Борис Гребенщиков выступит с концертом 3 сентября в 19:00 в Октябрьском дворце. Это возмутило звезд украинского шоу-бизнеса, в частности, и Анастасию Приходько.

"Мы на карантине, а Москва в гостях... За**ок))) Жду Лепса, Успенскую, и Народных артистов Украины Баскова и Киркорова", - подписала фото с изображением Гребенщикова звезда.

За шесть часов пост собрал много комментариев.

"Так Успенская же киевлянка", "Настя, ты еще не привыкла?", "Это КАПЕЦ!!!", "Круть!!!! Гребенщиков крут, обожаю его!! Тоже , как и Макаревич гнет нормальную линию...", "У нас в городе Малинин15 сентябряАх ........что делается, что делается .. Мы уже Москва, видимо", "И что в этом такого?", "БГ это БГ, не стоит его ставить в этот ряд", "БГ норм мужик!", - написали пользователи сети.

Стоит отметить, что сегодня, 3 сентября, украинская певица Оля Полякова вместе с другими представителями украинского шоу-бизнеса вышла на митинг с требованием навести порядок в вопросах организации концертов украинских артистов в условиях пандемии.

Перед этим звезда опубликовала видео, в котором возмущалась о том, что украинским исполнителям не дают работать.

"Теперь я молчать не буду. Это почему одним можно проводить мероприятия, а другим - нельзя... Почему мой концерт, украинской артистки, отменяется, во время того, как в Киеве в полном битке проходит без масок концерт российского певца?", - задала вопрос певица.

Напомним, Приходько ушла из музыки в прокуроры и нарвалась на гнев украинцев.

А еще Politeka писала, что звезды Анастасии Приходько больше нет, появилось тревожное обращение.

Также Politeka сообщала, что Приходько раскрыла семейную тайну и заговорила не о муже.