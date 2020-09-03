Украинская певица Анастасия Приходько высказалась по поводу того, что российским артистам разрешено выступать во время карантина в Украине  

Артистка высказала свое мнение на странице в Фейсбуке, пишет Politeka.net. Известно, что российский певец Борис Гребенщиков выступит с концертом 3 сентября в 19:00 в Октябрьском дворце. Это возмутило звезд украинского шоу-бизнеса, в частности, и Анастасию Приходько. 

"Мы на карантине, а Москва в гостях... За**ок))) Жду Лепса, Успенскую, и Народных артистов Украины Баскова и Киркорова", - подписала фото с изображением Гребенщикова звезда. 

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За шесть часов пост собрал много комментариев. 

"Так Успенская же киевлянка", "Настя, ты еще не привыкла?", "Это КАПЕЦ!!!", "Круть!!!! Гребенщиков крут, обожаю его!! Тоже , как и Макаревич гнет нормальную линию...", "У нас в городе Малинин15 сентябряАх ........что делается, что делается .. Мы уже Москва, видимо", "И что в этом такого?", "БГ это БГ, не стоит его ставить в этот ряд", "БГ норм мужик!", - написали пользователи сети. 

Стоит отметить, что сегодня, 3 сентября, украинская певица Оля Полякова вместе с другими представителями украинского шоу-бизнеса вышла на митинг с требованием навести порядок в вопросах организации концертов украинских артистов в условиях пандемии. 

Перед этим звезда опубликовала видео, в котором возмущалась о том, что украинским исполнителям не дают работать. 

"Теперь я молчать не буду. Это почему одним можно проводить мероприятия, а другим - нельзя... Почему мой концерт, украинской артистки, отменяется, во время того, как в Киеве в полном битке проходит без масок концерт российского певца?", - задала вопрос певица. 

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#наснечують #равныеправадлявсех Завтра, 3-го сентября, встречаемся под стенами КМУ (ул. Грушевского,12/2) с 11:00 до 14:00! 🙌🏻 @k.a.d.n.a.y @kekeliavera @tina_karol @omut_official @gorbachovaolga @the_hardkiss @santadimopulos @kamenskux @cybulskaya @da_astafieva @vadimlisa @secretservice_ea @mikeyasinsky @alexandruboroda @ververa @monatik_official @vkozlovskiy @misharomanova @mishvirmish @tayanna_reshetnyak @tarabarova @dzidzio @leragornostay @lesia_nikituk @sergeiperman @realpotap @alyona.alyona.official @alekseev_officiel @nataliya_mogilevskaya @thejerryheil @anastasia_domination @olegg.vynnyk @maruvofficial @alinapash @vostokova_official @viktorpavlik @viniarskaya @ponomaryovoleksandr @alexanderkrivoshapko @anton_savlepov @max_barskih @bilyk_iryna

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Напомним, Приходько ушла из музыки в прокуроры и нарвалась на гнев украинцев.

А еще Politeka писала, что звезды Анастасии Приходько больше нет, появилось тревожное обращение.

Также Politeka сообщала, что Приходько раскрыла семейную тайну и заговорила не о муже.