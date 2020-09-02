Украинцев хотят обязать регистрировать всех домашних животных. При этом процедуру хотят сделать платной
Соответствующий законопроект зарегистрировали депутаты от «Слуги народа». По их словам, главная задача нового закона – не допускать выбрасывания животных на улицу их владельцами. Авторы законопроекта предлагают обязать украинцев регистрировать домашних собак, кошек и возможно даже хомячков.
Так, в соответствии с законом владельцы должны будут:
- проводить идентификацию и регистрацию домашнего животного;
- хоронить или утилизировать труп своего животного;
- обеспечить необходимое содержание животного;
- воспитывать (дрессировать) животных.
Также предлагается открыть новые реестры, доступ к которым будет у специальных агентов. В этих реестрах должна содержаться следующая информация:
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- сведения о владельце животного;
- место содержания (постоянного пребывания) животного;
- вид животного, порода, кличка, дата рождения, сведения о прививках и т.д.;
- идентификационный номер средства идентификации;
- особые приметы животного при наличии (увечья, особенности и т.д.);
Ранее мы писали, о том, что журналист Максим Назаров предложил штрафовать "Слуг народа" за невыполнение предвыборных обещаний.
Такую инициативу он озвучил в своем Telegram-канале.
"Предлагаю с первого октября штрафовать слуг народа за долги по предвыборным обещаниям. Ведь не платить за дорогую коммуналку - ничто, по сравнению с базаром, за который так сложно отвечать после выборов", - считает журналист.
Напомним, "Слуг народа" предложили наказать за невыполнение обещаний перед украинцами: "с первого октября...".
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