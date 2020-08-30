Каждый артист имеет список требований, который вносится в его райдер

Некоторые звезды неприхотливы, другие же наоборот - вносят в список самые невероятные требования, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся с капризными звездами.

Российский певец Филипп Киркоров считается поп-королем эстрады и требования у него соответствующие. Так, в райдере артиста указаны размеры сцены, на которой он будет выступать. Также певец требует лимузин и президентский люкс с гардеробом в лучшем отеле города. Также публике нужно перед концертом показать фильм о звезде.

У украинской певицы Софии Ротару требование предоставить авто бизнес-класса для нее, машину поскромнее и автобус. Артистке бронируют лучший особняк или номер отдельно от коллектива. А по дороге звезду должны сопровождать полицейские.

Питание должно быть трехразовым, а продукты (домашний творог и сметана, фрукты и овощи) куплены на рынке. В гримерке певицы должны быть мясные деликатесы, бутерброды с икрой и дорогой виски.

В райдере Веры Брежневой числится, что в гримерке обязательно должен быть продуктовый набор: напитки на основе овса с различными вкусами, фрукты, вода, сыр, мясная и рыбная нарезки. Как и предыдущие звезды певица предпочитает тихие номера люкс. В отеле должна быть комната для йоги или спортзал. Артистка не прихотлива к выбору авто и может проехаться вместе со своей командой.

Ольга Бузова выбирает номера люкс в пятизвездочных отелях, а также хорошее авто, охрану. Водитель артистки должен хорошо знать город. Звезда за то, чтобы в авто можно было курить. А также вписала в райдер дорогое вино, коньяк, кальян, сырную нарезку и фрукты. В номере должно быть большое количество полотенец, вода, фрукты.

Певец Сергей Лазарев указал в списке требований горячую и холодную воду, телефон, телевизор. В гримерке должны быть вода и соки, а также баночка меда и имбирь. Мед только натуральный, не из магазина, а с пасеки. Также артист требует много специальной аппаратуры, выдвижные конструкции, светодиодные экраны.

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