В Министерстве юстиции Украины сделали важное уточнение относительно декретного отпуска по уходу за ребенком

Как передает пресс-служба ведомства, такой отпуск может брать не только мама, но и папа, дедушка или бабушка.

“За свой счет предприятие может предоставить частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы большей продолжительности. На период такого отпуска за работником сохраняется его место работы”, – говорится в сообщении.

Для того, чтобы оформить декретный отпуск, необходимо подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка.

При этом, если в декрет идет папа, работодатель дополнительно может попросить справку с места работы мамы о том, что она не ушла в отпуск и не получает пособие.

Еще один важный момент – декретный отпуск можно брать по очереди. К примеру, мама может прекратить свой отпуск и выйти на работу, а оставшееся время может использовать папа;

Для оформления отпуска папе понадобится заявление, копия свидетельства о рождении ребенка и справка о том, что мама малыша вернулась на работу.

Родители новорожденных имеют право на пособие при рождении ребенка в размере 41 280 грн. Оформлять выплаты рекомендовано на того из родителей, кто уходит в декрет.

Государство в течение трех лет платит единый взнос за получателя такой помощи. Таким образом, период отпуска засчитывается маме или папе в страховой стаж.

Если часть отпуска планирует использовать второй из родителей, нужно переоформить выплаты на него, чтобы не потерять страховой стаж.

Оформить помощь можно следующими способами:

с помощью сервиса еМалятко в одном из 206 учреждений;

онлайн-на портале Дия;

лично в управлении соцзащиты населения.

Напомним, украинцев массово наказывают за больничные, заявление Фонда соцстрахования: "Только при наличии..."

Как сообщала Politeka, в роддоме под Днепром произошла жуткая история: "Ребенка мне выдали в пакете".

Также Politeka писала, что правила выхода в декрет изменят, документ уже в Раде: какие нововведения уготовили украинцам.