Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» возмущен тем, что для решения проблем со здоровьем украинцы вынуждены платить врачам, а власть не строит новых больниц

Об этом Андрей Пальчевский заявил в интервью телеканалу 112.

«Все мы знаем, что для того, чтобы решить вопрос с медициной надо обязательно заносить деньги. Вся бесплатная медицина, что была создана народом в советское время потом досталась людям, которые извлекают выгоду, используя старую инфраструктуру. Ведь больницы не были построены новыми людьми. А пациенты платят за операции врачу, анестезиологу… За последние 29 лет у нас сложилась ситуация гибридной медицины, когда все расходы ложатся на государство, а доходы – в карман», – сказал Пальчевский.

Общественный деятель напомнил, что врачи, которые лечат пациентов от коронавируса до сих не получили обещанную правительством надбавку к зарплате.

«Есть врачи, которым ничего не платят. Они оказались на первой линии борьбы с COVID. Эти врачи не могут получить 30% надбавку к зарплате, которую им обещали еще весной», – заявил Андрей Пальчевский.

Он также отметил, что до сих пор никого не привлекли к ответственности за то, что выделенные на изобретение вакцины от COVID-19 средства не поступили в Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

«До сих пор Институт молекулярной биологии и генетики нашей Национальной академии наук не получил денег, которые были выделены на создание вакцины. А вы помните тех казнокрадов, которые заверяли нас, что деньги выделили? Кто ответил за эту ложь?», – спросил Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Ранее он заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. Популярный политик, в рамках своей инициативы, уже пожил в Деснянском и Дарницком районах.