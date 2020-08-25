Лидер политической силы «Перемога Пальчевского» заявил, что мэры городов делятся денежными потоками со своими олигархическими ставленниками

Об этом Андрей Пальчевский сказал в эфире телеканала News One.

«Я сейчас занимаюсь Киевом и изучаю, куда идут потоки. Сотни миллионов долларов падают руководителям города. А они делятся со своими олигархическими кукловодами, которые со времен Януковича и Киевом руководят, и Одессой, и Черкассами, и Львовом», – отметил Андрей Пальчевский.

Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Ранее он заявлял, что решил пожить в 10 районах столицы, чтобы подробнее ознакомиться с проблемами украинцев. Популярный политик, в рамках своей инициативы, уже пожил в Деснянском и Дарницком районах.