Общественный деятель и предприниматель Андрей Пальчевский считает, что за последние 29 лет власть довела украинцев до нищеты, лишив их сил и веры
Такое мнение лидер политической силы «Перемога Пальчевского» высказал в интервью телеканалу News One.
«Нищета и бедность унижают не только сердца, они лишают людей воли. 29 лет верхушка насилует свой народ. У людей нет уже никакой силы и веры. И они уже готовы продаться за две банки тушенки, за отремонтированную детскую площадку. Только он должен был отремонтировать десять тысяч таких детских площадок. Построить не один, а пять мостов. Открыть не одну дорогу, а 25 шоссе», – заявил Андрей Пальчевский.
Предприниматель также призвал украинцев более ответственно относится к выборам.
«Прошел период голосования сердцем. Теперь нужно уже голосовать умом. Для того, чтобы перестать быть зависимыми, нам нужно ответственно относиться к выборам», – отметил Пальчевский.
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Напомним, 1 июля была зарегистрирована политическая сила «Перемога Пальчевского», лидером которой является Андрей Пальчевский. Согласно исследованию Центра Разумкова – Пальчевский главный конкурент Кличко на грядущих выборах мэра Киева.