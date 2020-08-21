Украинская певица Анна Седокова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала свой отдых у бассейна в Майами

На своей странице в соцсети "Инстаграм" знаменитость опубликовала знойное фото в купальнике, которое вызвало фурор среди поклонников, передает Politeka.net. Анна Седокова сфотографировалась, сидя на бортике бассейна в соблазнительном летнем образе: кислотно-розовом лифчике и мини-трусиках, от которых видно только бретельку на поясе. Исполнительница собрала волосы в две длинные косы, а глаза защитила от солнца чеными очками.

На снимке Седокова опустила одну ногу в воду, а вторую пикантно закинула сверху - с такого ракурса можно рассмотреть ее упругие бедра. Красотка оперлась руками о мокрый край бассейна за спиной, выпятив пышный бюст. Хорошо заметно, что певица сильно загорела под горячим американским солнцем.

"Когда ты рядом со мной — у меня вечное лето", - подписала фото Анна, отметив своего возлюбленного.

Пользователи социальной сети восхитились заграничными кадрами артистки и оставили ей много комплиментов в комментариях:

"Может хватит над нами издеваться"; "Шоколадка ❤️"; "Красота ты наша💞💞💞💞😍✨👼🏼💫"; "Ноги -секс!"; "Фигура просто шикарная 🔥🔥🔥"; "Потрясающе конечно выглядите ❤️😍👍"; "Шикарная😍"; "Шикарный купальник💣"; "Ох и малыха 😢"; "самая красивая и сексуальная 😍"; "Любовь преображает"; "Как Вы расцвели🎉 Просто женщина праздник".

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.