В Северной Корее появился еще один лидер, который перенял на себя часть полномочий Ким Чен Ына

Как сообщает южнокорейская разведка, младшая сестра лидера КНДР Ким Е Чжон на данный момент выполняет часть функций главы государства. Отмечается, что Ким Чен Ын до сих пор сохраняет абсолютную власть в стране, но все же делегирует часть полномочий сестре. Она, по сути, является лидером №2 в стране. Известно, что Ким Е Чжон сейчас занимается общегосударственными делами и отвечает за отношения с США и Южной Кореей.

Это делается, чтобы минимизировать стресс главы КНДР. Напомним, что весной он почти месяц не появлялся на публике. Это связывали с ухудшением его здоровья.

У сестры Ким Чен Ына очень жесткий характер. Американские журналисты даже прозвали ее «терминатором», хотя на родине ее принято называть «принцессой». Как рассказывала президент Washington DC Defense Forum Сюзанна Шолте, Ким Е Чжон холодная, безжалостная и надменная. Она, по мнению Шолте, должна демонстрировать, что власть семьи Ким сохранится, даже если с ним что-то случится.

Специалист по Азии Шон Кинг, в свою очередь, отметил, что Ким Е Чжон свирепа и грозна.

В сети тоже обсуждают грозность младшей сестры главы КНДР.

«Второго человека (а может уже и первого!) в Северной Корее зовут Ким Ё Чжон. Она - сестра Ким Чен Ына и главный идеолог. Физическая форма - прекрасная, взгляд - целеустремлённый. Покруче братца-борова будет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена лидера КНДР поражает красотой, редкие кадры "северокорейской Миддлтон" слили в сеть.

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