Погода в Украине 21 августа резко сменит «настроение», грозовые дожди накроют ряд новых областей

Так, жителям западной Украины лето наконец-то устроит «передышку», однако средняя температура все равно будет относительно низкой, по сравнению с остальной частью страны: от 25 до 28 градусов тепла днем, а вот ночью их сменят комфортные 15-18 со знаком «плюс», передает Politeka.

На севере украинцев сегодня ждут грозовые дожди, а также небольшое похолодание: на улице ожидается от 25 до 27 градусов по Цельсию. Ночью же столбик термометра покажет от 15 до 18 градусов.

Жителям центральных регионов стоит ожидать частичных осадков, которые пройдут в Черкасской и Полтавской областях. Несмотря на это, воздух прогреется до 28-34 градусов жары, а вот ночью показатель опустится до 16-19 тепла.

На юге Украины жара будет наиболее сильной: от 32 до 34 градусов тепла. Ночью также ожидается относительно повышенная температура: от 18 до 21 по Цельсию.

На востоке, согласно прогнозам синоптиков, дождь с грозой будет лишь в Харьковской области. Несмотря на это, воздух прогреется до 26-34 градусов тепла. А вот ночью остынет до 18-20 со знаком «плюс».

В Киеве и области сегодня будет тотальная непогода: воздух прогреется до 27-29 градусов, однако их будут сопровождать дожди с грозой. Ночью похолодает до 14-16 по Цельсию.

Кроме того, синоптики из Укргидрометцентра сегодня прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности. А в районах, где будут грозы, объявлен I уровень пожарной опасности.

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