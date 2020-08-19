Бизнесмен подал многомиллионный иск против скандально известной балерины Анастасии Волочковой и рассказал о ее "грехах"

Как сообщает Politeka.net, мужчина судится со знаменитостью, которая якобы нажилась за его счет несколько лет назад, передает "Московский комсомолец". Иск уже зарегистрировали в суде, а копию отправили танцовщице и ее юристам.

Ранее дважды судимый в России уроженец Таджикистана Владислав Томенко рассказал в одном из ток-шоу, что был миллионером и сожителем Анастасии Волочковой, которого она обманом разорила. Он пообещал обратиться в суд и выполнил свою угрозу. В заявлении мужчина указал, что в 2014-2015 годах проживал с Волочковой в гражданском браке. В это время ему пришлось заплатить за ремонт в особняке своей возлюбленной, однако та обещала все вернуть. По просьбе Анастасии он, якобы, нанял знакомых строителей, которые оценили работу в 30 миллионов рублей. Владислав добавил в иске, что Волочкова однажды выгнала рабочих, будучи в нетрезвом состоянии.

Как утверждает мужчина, он "был использован", из-за чего влез в большие долги и даже попал за решетку. Мужчина пытался связаться со своей сожительницей, но та отказывалась идти на контакт. При этом, по словам Владислава, Анастасия была от него беременна. "Любовник" потребовал, чтобы Волочкова компенсировала стоимость ремонта и моральный ущерб, который оценил в 100 миллионов рублей. В иске бизнесмен отметил, что в результате действий ответчиков «вся жизнь пошла под откос», и из него «сделали посмешище».

Представитель балерины Юлия Вербицкая отметила, что иск стал для ее доверительницы большой неожиданностью. Несмотря на это, она готова отстаивать свои интересы в суде.

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