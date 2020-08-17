Украинская певица Даша Астафьева решилась на очень откровенную фотосессию и интимные откровения

Как сообщает Politeka.net, она выложила новые фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Даша Астафьева прославилась раскрепощенностью и часто демонстрирует свою красоту в пикантных образах. На этот раз она предстала посреди дикой природы. На черно-белых снимках Даша стоит в камышах в одной мокрой майке. На первом фото певица с томным взглядом прикрывает грудь рукой, повернувшись полубоком. На другом она без стыда выставила напоказ свои формы, которые легко рассмотреть под влажной тканью, как и отсутствие нижнего белья.

"Посмотрите как фотографии вскрывают все ваше существо... все, что вы не только пишете, а и переживаете, чувствуете, выпускаете из себя сквозь гигабайты... Я доверяю Никите себя. Настоящую. Которая нравится не всем. Никите - Человеку. Я доверяюсь Никите - Фотографу", - отметила Астафьева в описании. - "Он не скажет лишнего картинкой. Потому что его глаза видят только суть. Эта фотография - Молитва за ваши чёрные душонки. Мы и сами могли бы быть такими... но, кто спасёт тогда вас?".

Пользователи социальной сети восхитились смелостью и красотой исполнительницы, оставив много восхищенных комментариев:

"Такая естественная"; "О боги🔥, можна мне с вами также помолиться?🌷"; "Обалденно"; "Слова здесь лишние 😍😍😍👌👍"; "Невероятно!!!!! Очень красивое фото"; "Шикарно"; "Вы потрясающая ♥️"; "Это очень красиво👏👏👏"; "Красотка какая 😍😍👌"; "Даша, ты лучшая рыбачка, которую я видел в жизни! Красуняяяя !!!)))"; "Это не фото - это шедевры! Это не женщина, а мечта!".

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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