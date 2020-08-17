Знаменита украинская певица Вера Брежнева поразила видом на архивном кадре, сделанном во время ее участия в "ВИА Гре"

Известный шоумен Рустам Солнцев некоторое время назад в социальной сети Инстаграм решил поделиться необычным архивным кадром, сделанным еще во время участия Веры в группе «ВИА Гра» вместе с такими звездами как Светлана Лобода и Надежда Мейхер-Грановская. В данном составе звездная команда блистала на сцене в далеком 2004 году.

На старом фото звезды – совсем молодые и в совсем других образах – позировали все вместе с яркими улыбками на лице. Причем из-за их причесок мало кто может узнать артисток. На фото Светлана Лобода еще рыжеволосая, Мейхер с другой прической, а выбеленные волосы Веры совсем не похожи на естественный ее цвет волос. С годами все певицы сменили свой имидж множество раз, полностью преобразившись.

Отметим, Вера вызвала довольно неоднозначную реакцию под постом. Как известно, продюсер групы «ВИА Гра» Константин Меладзе ушел от первой жены к Вере Брежневой.

«Все трое очень сильно во вкусе Габозова», «Сокол, эрика, алиана 😂», «Эти туфельки с очень длинным носиком были и у меня 🤣🤣🤣», «Блин, ну это 2000-е, такая мода была 🤷», «Такая мода была 👍 тогда казалось, что очень модные и красивые 👍», «Выглядят, конечно, отпад. Ещё не оттюнингованные😂», «Ну и прикидон😂А тогда это было модно😂», «Веруня самая скромная, офисная леди прям 😁», «А та, которая беленькая помню Глебу Клубничке приглянулась сильно😂», - пишут пользователи Инстаграм.