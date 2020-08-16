Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала себя в смелом образе

Новую фотографию артистка разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Лилия попозировала на фоне белого рояля эффектно присев на него. Для фотосессии теледива выбрала длинное облегающее платье с глубоким декольте и большим вырезом на ноге. Наряд очень удачно подчеркивал стройную фигуру Ребрик и ее внушительные формы.

В подписи к фотографии Лилия Ребрик порассуждала на тему денег и рассказала поклонникам, сколько ей нужно средств для комфортной жизни.

"Откуда вы берете деньги? Сколько зарабатываете? И сколько денег вам нужно для счастья? 💰

У меня лично определенной суммы нет, но у меня есть жизненный принцип - я хочу много работать и много зарабатывать",- написала знаменитость.

Пользователи сети отреагировали на снимок восторженными комментариями.

«Какая же вы замечательная ... Бомба. Согласна с вами !!))», «Вы очень мудрая и очаровательная женщина! ! Вы как никто вдохновляете!»,- пишут в сети.

Ранее мы писали, что телеведущая Лилия Ребрик вдвоем с мужем наслаждается романтическим отдыхом на райских островах

На странице в социальной сети Instagram Лилия Ребрик разместила яркие снимки, сделанные во время отпуска на Мальдивах.

На фото Лилия в длинном пляжном сарафане запечатлена в обнимку со своим любимым супругом Андреем Диким на фоне голубого неба и пальм. Их лица так и светятся счастьем, ведь теледива давно мечтала об отдыхе именно на Мальдивских островах.

«С тобой, хоть на край света», - лаконично подписала снимок ведущая.

Напомним, что Лилия Ребрик устроила влажные игры в купальнике, видео: "Мечтала давно".

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в кожаном платье показала, чем ее наградила природа: «Давно мечтала…».

Также Politeka писала, что гибкая Лилия Ребрик свела с ума нереальной позой без одежды: "Это моя фишка".