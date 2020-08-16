Популярная телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала себя в смелом образе
Новую фотографию артистка разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
Лилия попозировала на фоне белого рояля эффектно присев на него. Для фотосессии теледива выбрала длинное облегающее платье с глубоким декольте и большим вырезом на ноге. Наряд очень удачно подчеркивал стройную фигуру Ребрик и ее внушительные формы.
В подписи к фотографии Лилия Ребрик порассуждала на тему денег и рассказала поклонникам, сколько ей нужно средств для комфортной жизни.
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"Откуда вы берете деньги? Сколько зарабатываете? И сколько денег вам нужно для счастья? 💰
У меня лично определенной суммы нет, но у меня есть жизненный принцип - я хочу много работать и много зарабатывать",- написала знаменитость.
Пользователи сети отреагировали на снимок восторженными комментариями.
«Какая же вы замечательная ... Бомба. Согласна с вами !!))», «Вы очень мудрая и очаровательная женщина! ! Вы как никто вдохновляете!»,- пишут в сети.
Ранее мы писали, что телеведущая Лилия Ребрик вдвоем с мужем наслаждается романтическим отдыхом на райских островах
На странице в социальной сети Instagram Лилия Ребрик разместила яркие снимки, сделанные во время отпуска на Мальдивах.
На фото Лилия в длинном пляжном сарафане запечатлена в обнимку со своим любимым супругом Андреем Диким на фоне голубого неба и пальм. Их лица так и светятся счастьем, ведь теледива давно мечтала об отдыхе именно на Мальдивских островах.
«С тобой, хоть на край света», - лаконично подписала снимок ведущая.
Напомним, что Лилия Ребрик устроила влажные игры в купальнике, видео: "Мечтала давно".
Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик в кожаном платье показала, чем ее наградила природа: «Давно мечтала…».
Также Politeka писала, что гибкая Лилия Ребрик свела с ума нереальной позой без одежды: "Это моя фишка".