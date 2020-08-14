Известная балерина Анастасия Волочкова озадачила исхудавшей фигурой в необычном супер-мини

Очень часто Анастасия хвастается сменами имиджа, показывает, как развлекается в бане и раздетой позирует в ледяной купели. Чтобы избегать потока негативных комментариев, Волочкова скрывает доступ к ним в социальной сети Инстаграм. И этот раз не стал исключением.

Не так давно Анастасия решила показать, как веселилась в публичном месте, примерив тонкое и супер-короткое платье с довольно глбуоким декольте. Гордясь своей фигурой, звезад решила показать также и длинные ноги, обув обувь на высоких каблуках.

Стоит отметить, что пользователи крайне негативно относятся к Анастасии высмеивают ту за располневшую фигуру, дряблую кожу и сожженные постоянными покрасками волосы, отмечая, что она очень постарела.

Ранее Волочкова рассказала, что никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни на грамм.

"Утром съела пол-чашки овощного острого 🌶бульона. Вечером меня ждут два вареных в смятку яйца.😊И, может днём, если проголодаюсь, съем зелёный салатик.🥬🥒😊", - рассказала ранее Волочкова о секретах своего похудения.

Также Волочкова поделилась очередным видео из спортзала, куда регулярно ходит и удивляет дерзкими выходками во время тренировок. Используя тренажеры не по назначению, Волочкова хвастается своей растяжкой, при этом зачастую это выглядит неуместно и вульгарно.

Так, балерина появилась в излюбленном зале в небрежном виде, за который ее массово высмеивают и критикуют - старой майке блекло-голубого оттенка и вышедших из моды штанах с клешью.

Балерина акцентировала внимание на очередных упражнениях.

«Каждый использует тренажеры по-своему. 🐣🩰 У меня своя специфика. Но физическая нагрузка всегда идёт на пользу.👍💃 #анастасияволочкова» - рассказала Волочкова под роликом. Из-за ее поведения в зале со специфичными тренировками, Волочкову едко высмеивают в сети.

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