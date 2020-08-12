Супруга известного музыканта Игоря Николаева поведала журналистам о его состоянии здоровья

Юлия Проскурякова рассказала о том, как пандемия коронавируса повиляла на жизнь ее семьи. Интервью, в котором артистка прокомментировала болезнь своего мужа Игоря Николаева, опубликовал портал «СтарХит».

В рамках этой беседы Юлия сообщила, что, несмотря на то, что медики во всем мире продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной болезнью, ее семья отправилась в Прибалтику.

Данный поступок вызывал некоторые вопросы у журналистов, так как еще совсем недавно в сети появлялась информация о том, что Игорь Николаев серьезно болен. Поклонники композитора были не на шутку обеспокоены его состоянием здоровья, так как 60-летний Николаев входит в группу риска.

Однако Юлия Проскурякова уверила представителей СМИ, что путешествие было максимально безопасным. Певица также упомянула о том, то у Игоря Николаева так и не выявили китайский вирус.

«Игорь не болел коронавирусом. По крайней мере ни один из 4-х тестов этого не выявил. У него была очень тяжелая пневмония, от которой он до сих пор отходит... антибиотиков было много, побочка тоже есть», - рассказывает артистка.

Юлия также отметила, что пандемия не лучшим образом отобразилась на концертной деятельности. Она сообщила, что в связи с карантинными ограничениями выступать на сцене можно будет не ранее ноября.

«Пандемия никого не щадит... Но мы не жалуемся. Конечно, скучаем по выступлениям. Но и депрессовать некогда. С дочкой особо не подепрессуешь», - заключила Проскурякова.

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