По мнению некоторых специалистов, ледовой покров на территории Арктики может полностью растаять в течение ближайших 15 лет.

Британские ученые поделились прогнозом по поводу судьбы арктических ледников. Результаты последних исследований на эту тему уже появились на страницах издания Nature Climate Change, пишет портал Science Daily.

Так, в Британской антарктической службе предупредили, что полное исчезновение ледников может произойти гораздо раньше, чем многие предполагали. Основываясь на текущем состоянии ледового покрова, британским ученым удалось смоделировать ситуацию в Арктике на 2035 год.

«Мы знаем, что Арктика сильно меняется под действием глобального потепления... Перспектива того, что уже к 2035 году Арктика может остаться без ледового покрова, должна заставить человечество активнее бороться с глобальным потеплением», - отмечает палеоклиматолог Луиза Сайм.

Ученые считают, что одной из основных причин столь стремительного таяния льда в Арктике являются озера и пруды, образовавшиеся на территории Северного полюса. В свою очередь, данные водоемы сформировались под воздействием весенних солнечных лучей.

Стоит отметить, что некоторые ледники уже исчезли с лица земли. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

По мнению многих исследователей, глобальное потепление находится в прямой зависимости от деятельности человечества. Отходы от промышленного производства и нерационального использования ресурсов приводит к уничтожению озонового шара, который защищает Землю от пагубного воздействия ультрафиолета.

Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный отметил, что за последнее время уровень потребления природных ресурсов в стране превысил допустимую норму. Таким образом, украинцы способствуют образованию «экологического долга».

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