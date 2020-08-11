Известная украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно проживает и работает в РФ, поделилась необычным кадром из гримерки

В этот раз на специальной второй страницы Веры был показан новый жаркий кадр, на котором звезда демонстрировала упругие формы и подтянутый живот в одном черном белье с сеточкой на талии. При этом ровные светлые волосы звезды были в этот раз необычно закручены, а на лице заметен яркий макияж.

В подписи Вера рассказала, что ранее проведенные ею марафоны по похудению дали свои результаты.

«Если не уходит вес , помните - много еды или неправильная еда!!! Если хотите продвинуться - сахар убрать на 2 недели!! Вообще))) во всех его видах и проявлениях)) ну и всем, кто занимается, хочу сказать - я вами горжусь и восхищаюсь !!! Вы для меня - большой подарок !!)) я счастлива читать отзывы о том, как меняется ваше тело, ваша жизнь, ваше настроение!! Ваши результаты для меня - лучшая благодарность!!! Будем красивыми , стройными и счастливыми!!!! Я тоже не отстаю !!! На фото : Недавно снималась для журнала #Elle )) это я между кадрами ( в купальнике #Calzedonia )) сверху еще короткий черный топ)», - написала Вера.

Вот что ответили фанаты:

«Мда таланта нет, остаётся тело! Not classy!», «Верочка, а будет такой марафон еще раз? 😉», «а какая же она будет без одежды», «Вера, а убрать сладкое совсем на две недели - это касается даже фруктов? Ведь в них тоже есть сахар..🍏🍓🍇❤️», «Здравствуйте, а когда следущий марафон?😍», «Вера,пожалуйста ,скажите сколько приблизительно каллорий в день Вы отводите на питание? @vbdiary», «Афигительная!!!», «Фигурка атас ваще».

Также ранее на своей второй странице певица решила поделиться простым селфи. Вера позировала в свободном платье кремового оттенка без макияжа и укладок. При этом в подписи звезда рассказала, что на самом деле никакого массажа для кожи лица не делала и не хочет.

Раскрывая секреты ухода за собой, Вера написала, что ей очень часто пишут, делаю ли она гимнастику лица ( при этом говорят, что кто-то из мастеров говорил, что именно по их системе она ее и делает ).

«Я не делаю гимнастику лица. 🙅🏼‍♀️ Почему то даже не пробовала. Вот не лежит душа и все. Но, мои подруги и сестра делали. Проходили курсы и тд). Были разные отзывы, но я поняла, что именно мне это не мое. Но мне подходят самомассажа. Я пошла на марафон по ним. При моем графике выделить час на самомассаж лица и упражнения для шеи, спины, осанки каждый день казалось совсем невозможным )) но я справилась)) правда, с небольшими огрехами 🙈 И все же, марафоны закончились, а я продолжаю использовать особенно подходящие мне упражнения», - рассказала Вера.

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