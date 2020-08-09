Украинцы имеют право на дополнительный отдых за работу во вредных условиях

Как передает Politeka.net, об этом сообщила главный государственный инспектор Управления Гоструда в Кировоградской области Наталья Пащенко, ее слова передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, гражданам украинцы полагается больше отдыхать от работы с компьютерами и другими электронно-вычислительными машинами. Чиновница назвала условия, при которых сотрудники могут потребовать дополнительное время для восстановления сил.

“Работники, независимо от наименования должностей и профессий, работающие на электронно-вычислительных и вычислительных машинах (в том числе на персональном компьютере) и для которых продолжительность ежегодного отпуска не определена другими нормативно-правовыми актами, имеют право на дополнительный отпуск за особый характер труда”, - сообщает пресс-служба.

Из-за вредных условий украинцы могут рассчитывать на дополнительный отпуск сроком до четырех календарных дней. Отмечается, что конкретное время определяет коллективный или трудовой договор. На срок также влияет, как долго работник трудится за компьютером (или другой вредоносной машиной).

Напомним, украинцам показали новый Трудовой кодекс, теперь все изменится: «никаких 24 дней отпуска».

Как сообщала Politeka, Совбез ООН экстренно собирается из-за украинского языка, Путин ликует.

Также Politeka писала, что украинцев начали штрафовать из-за долгов по коммуналке, закон вступил в силу