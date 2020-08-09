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Погода в Украине 9 августа испортится окончательно, грозовые дожди вернуться к «любимым» областям

Так, на западе страны дожди с грозами обойдут стороной Ивано-Франковскую область, Черновицкую и Закарпатскую. Здесь ожидается днем от 26 до 30 градусов тепла. Ночью их сменят комфортные 15-17 градусов, передает Politeka.

Украинцам на севере дожди точно не грозят, однако жителей здесь накроет жгучее солнце и до 26-28 тепла днем. Ночью столбик термометра будет колебаться в районе 15-18 по Цельсию.

В центральных регионах сегодня прогнозируют еще более жаркую погоду: от 26 до 32 градусов по Цельсию. В ночное время суток похолодает до 14-18 со знаком «плюс».

На юге Украины синоптики прогнозируют от 30 до 33 жары и без осадков. В ночное время суток похолодает до 19-21 градуса выше нуля.

В Укргидрометцентре утверждают, что на востоке Украины сегодня будет 27-29 градусов тепла днем и 14-18 со знаком «плюс» в ночное время. Вместо дождей будет небольшая облачность.

Жителей Киева и области сегодня ждет невероятная жара, в районе 25-27 градуса тепла. В ночное время суток лето побалует комфортными 15-17 по Цельсию.

Согласно утверждениям синоптиков, на этих выходных в стране будет повышенный уровень пожарной опасности, поэтому нужно быть максимально внимательным.

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