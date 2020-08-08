Скандально-известная российская балерина засветила фотографии в неподобающем виде

Как передает Politeka.net, фотоснимки артистка по традиции показала на своей странице в Инстаграм.

На всех фото Волочкова позирует в своей роскошной ванной. Для фотосессии на одних снимках Анастасия выбрала довольно странную ночную рубашку бежевого цвета, выполненную из легкой ткани и декорированную белым кружевом на тонких бретельках. Спереди ночнушка выглядит аккуратно, а вот сзади свисает непонятный шлейф, который болтается как тряпка.

Еще на одном снимке Волочкова попозировал в черном кружевном белье, лифчик которого практически ничего не скрывает. Однако, чтобы хоть как-то прикрыть свои «персики» Волочкова набросила пеньюар.

Надо сказать, чтоб не попасть под очередной шквал критики, балерина заблаговременно закрыла возможность комментировать фотографии.

Такое за ней замечается постоянно. Как поясняет артистка, что она не хочет тратить свою энергию на неприятных ей людей, которые ее постоянно оскорбляют. Хотя она, как говорит сама, никому зла не желает.

До этого мы писали, что Волочкова поделилась архивными кадрами со съемок в фильме, в котором принимала однажды участие:

«Кадры со съёмок сериала "Место под солнцем", неоднократно транслируемого на телеканале НТВ. Режиссером этого фильма был замечательный режиссёр Али Хамраев. А я исполняла главную роль Кати Орловой, которая была балериной. Актерский состав был выдающимся! Мою маму играла Людмила Чурсина, мужа-Максим Аверин, снимались в сериале и Александр Лазарев, Сергей Горобченко, Игорь Яцко.. Это такая память🙏», - написала Волочкова.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.