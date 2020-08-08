Погода в Украине 8 августа резко сменит акценты, дожди с грозами ворвутся в ряд областей

Так, на западной Украине дожди накроют Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области. Остальных ждет солнце и до 30 градусов жары. Ночью похолодает до 15-18 со знаком «плюс», передает Politeka.

На севере украинцев ждет ясное солнце и потепление до 27-29 градусов со знаком «плюс». В ночное время суток их сменят 15-18 тепла.

Аналогична ситуация будет и в центральной Украине. Здесь днем столбик термометра прогреется до 28-34 жары, однако ночью похолодает до 16-21 градуса тепла.

На юге Украины синоптики прогнозируют от 32 до 35 жары. А вот ночью похолодает до 20-22 тепла. Вместо дождей граждан ждет жгучее солнце.

На востоке также ожидают невероятную жару, в районе 29-31 градуса по Цельсию. Ночью будет свежее – от 17 до 21 тепла.

В Киеве и области сегодня, утверждают в Укргидрометцентре, будет солнечно и светло. Дождей не прогнозируют. Вместо этого столбик термометра покажет 27-29 градуса жары.

Кроме того, прогнозируется, что на этих выходных по всей территории Украины будет повышенный уровень пожарной опасности.

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