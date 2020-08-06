О чем нужно знать простым украинцам

Украинцам рассказали, как не попасть на удочку кредиторов и не задолжать большую сумму

Как пишет Politeka.net об этом информирует пресс-служба Нацбанка.

Известно, что НБУ поступает все больше жалоб от украинцев о том, что у них была кредитная карточка на 5 тысяч, а через некоторое время их предупредили о долге в 20 тысяч.

"Клиент, подписывая анкету-заявление, поставил «галочку», что ознакомился с условиями и правилами обслуживания, соглашается с договором и готов распечатать свой экземпляр с вебсайта банка. Однако такая анкета или договор присоединения фактически могут быть кредитным договором с банком. Подписывая эти документы, вы можете получить обязательства", - отметили в пресс-службе.

В Нацбанке предупреждают, что украинцам сначала стоит обратить внимание на стоимость пользования кредитом, поскольку банк может нарушить права клиента, не указав основные условия в самой анкете-заявлении и договоре присоединения.

Кроме этого, финучреждение по условиям договора может получить право самовольно изменять комиссии, тарифы и размер кредитного лимита, но украинцы могут узнать об этом за 30 дней при условии, что информация будет обнародована на официальном портале учреждения.

"Правило третье – всегда просите паспорт кредита. Там должна быть указана стоимость и основные условия лимита. Банк обязан выдавать паспорт для кредита больше минимальной зарплаты", - добавили в пресс-службе регулятора.

В НБУ также добавили, что регулятор уже утвердил требования к раскрытию банками полной информации об услугах и их стоимость, и они официально заработают с сентября 2020 года.

"Следующий шаг – требования к договорам. НБУ планирует установить такие требования, чтобы клиенты лучше понимали условия получения услуг, свои права и обязанности, а также ответственность за их нарушение", - резюмировали в пресс-службе государственного регулятора.

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