Светлана Лобода
Певица предпочитает довольно откровенные платья, которые максимально подчеркивает ее фантастическую фигуру.
Настя Каменских
НБУ выпустит новые деньги, украинцам показали, как они выглядят: "войдут в обращение с 3 августа"
Отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом..."
Резкий крах курса доллара, в Нацбанке раскрыли детали: "Падение гривны до..."
Индексация пенсий и надбавки к выплатам, срочное заявление Минсоцполитики: "Повысят тем, кто..."
Не менее соблазнительным является и облачение Каменских.
Ани Лорак
Хоть и без откровенного выреза, как у Каменских и Лободы, но довольно пикантный образ благодаря длине платья удалось показать Ани Лорак.
Тина Кароль
Последнее появление певицы в черном платье на тонких бретельках, которое оголяло живот, произвело настоящий фурор.
Ранее мы сообщали, на дне рождения дочери Софии, звезда восхитила стройной фигурой и удивительно тонкой талией в черном платье. Певица, как сама она рассказала в прямом эфире в Инстаграм, весит всего 52 килограма.
Фанаты часто восхищаются силе воли знаменитости, ведь она ограничивает питание, чтобы всегда выглядеть молодо. В сочетании с уколами красоты Каролине удалось значительно омолодиться. Часто звезду сравнивают с более молодой артисткой Настей Каменских, которой удалось похудеть на 20 килограмм.
Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева
Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале
Также Politeka писала, что Ани Лорак с мохнатыми ногами удивила несуразным нарядом на домашнем фото