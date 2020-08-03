Предлагаем взглянуть на лучшие образы украинских знаменитостей в соблазнительных платьях.

Но именно черные наряды стали одним из любимых среди таких знаменитостей, как Тина Кароль, Светлана Лобода и Настя Каменских.

Светлана Лобода

Певица предпочитает довольно откровенные платья, которые максимально подчеркивает ее фантастическую фигуру.

Настя Каменских

Не менее соблазнительным является и облачение Каменских.

Ани Лорак



Хоть и без откровенного выреза, как у Каменских и Лободы, но довольно пикантный образ благодаря длине платья удалось показать Ани Лорак.

Тина Кароль

Последнее появление певицы в черном платье на тонких бретельках, которое оголяло живот, произвело настоящий фурор.

Ранее мы сообщали, на дне рождения дочери Софии, звезда восхитила стройной фигурой и удивительно тонкой талией в черном платье. Певица, как сама она рассказала в прямом эфире в Инстаграм, весит всего 52 килограма.

Фанаты часто восхищаются силе воли знаменитости, ведь она ограничивает питание, чтобы всегда выглядеть молодо. В сочетании с уколами красоты Каролине удалось значительно омолодиться. Часто звезду сравнивают с более молодой артисткой Настей Каменских, которой удалось похудеть на 20 килограмм.

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