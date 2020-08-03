Короткие платья стали неотъемным элементом гардероба наших звезд 
 
Но именно черные наряды стали одним из любимых среди таких знаменитостей, как Тина Кароль, Светлана Лобода и Настя Каменских.
 
Предлагаем взглянуть на лучшие образы украинских знаменитостей в соблазнительных платьях.

Светлана Лобода

Певица предпочитает довольно откровенные платья, которые максимально подчеркивает ее фантастическую фигуру.

Настя Каменских 

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Не менее соблазнительным является и облачение Каменских.

Ани Лорак

Хоть и без откровенного выреза, как у Каменских и Лободы, но довольно пикантный образ благодаря длине платья удалось показать Ани Лорак. 

Тина Кароль

Последнее появление певицы в черном платье на тонких бретельках, которое оголяло живот, произвело настоящий фурор. 

Ранее мы сообщали,  на дне рождения дочери Софии, звезда восхитила стройной фигурой и удивительно тонкой талией в черном платье. Певица, как сама она рассказала в прямом эфире в Инстаграм, весит всего 52 килограма. 

Фанаты часто восхищаются силе воли знаменитости, ведь она ограничивает питание, чтобы всегда выглядеть молодо. В сочетании с уколами красоты Каролине удалось значительно омолодиться. Часто звезду сравнивают с более молодой артисткой Настей Каменских, которой удалось похудеть на 20 килограмм.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

Как сообщала Politeka, Лорак засветила исхудавшую фигуру в пустом спортзале

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