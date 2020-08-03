Модель Деми Роуз, которую в СМИ окрестили "британской Кардашьян" продемонстрировала соблазнительный образ

Всемирно известная модель довольно часто делиться со своими поклонниками стильными и зачастую крайне откровенными образами.

Как сообщает Politeka.net, новое фото пышнотелая Роуз опубликовала на своей страничке в Instagram.

Модель в этого раз решила устроить жаркое дефиле в неприлично маленьком купальнике.

Деми предстала в кадре без одежды, облачившись лишь в прозрачное бикини, которое с трудом прикрывало ее самые пикантные места. Роуз показала прекрасный ракурс спереди, благодаря которому все могли насладиться ее шикарной грудью.

Модель также не упустила момент, и показала роскошный вид сзади.

Скорее всего, поклонники Деми остались довольными увиденным, но смогли выразить свое восхищение телом модели, так как кадры были опубликованы в ее сторис.

Ранее мы сообщали, что на фан-странице модели появился архивный снимок, на котором Деми была еще с короткими волосами, но зато уже с внушительными формами. Красотка была одета в невероятно соблазнительную кофточку.

Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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