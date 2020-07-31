Знаменитая артиска Ани Лорак показала, как ухаживает за собой дома, но засветила лишнее

Недавно в социальной сети Инстаграм на своей странице певица показала небольшой домашний ролик, в котором продемонстрировала уход за своей кожей. При этом, как могли заметить поклонники, певица снова преобразилась – её губы были заметно пухлее, чем на последних фото в профиле.

Артистку начали критиковать за чрезмерное использование уколов красоты еще два года назад, когда форма губ и носа заметно изменилась. При этом, многие даже начали утверждать, что «певица полностью исколола себя ботоксом, изуродовала внешность, а увеличенные губы выглядят совершенное не естественно». Такие комментарии под постами в Инстаграм Каролину не волнуют – она не реагирует на критику, но старается утверждать, что под нож хирурга она никогда не ложилась.

Что касается косметологических процедур, звезда ничего не отмечает. Однако в сети распространяют слухи о изменениях Каролины в целом. Чаще всего можно встретить слова о вырезанных комках Биша, увеличенных скулах и губах, нитевом лифтинге и ботоксе по всему лицу.

Косметологи уже не раз отвечали по этому поводу – Каролина правда следит за собой, как показала это в разделе Стори и предстала без макияжа, с простой уходовой маской на лице. Однако она правда изменила губы, подкалывает ботокс и придала подбородку четкий контур благодаря филлерам.

Ранее мы также писали, что разведясь с мужем Муратом в прошлом году, Каролина не стала скрывать, что спустя несколько месяцев завела новые отношения. При этом артистка получила волну насмешек из-за своего выбора – молодой продюсер Егор Глеб оказался в центре скандала после своего развода.

Спустя время Каролина прекратила делиться личными фото с мужчиной, однако это не мешает фанатам строить догадки о ее новых отношениях или недавно закончившихся с Муратом.

Поэтому новый ролик, в главной роли которого оказалась счастливая Каролина с дочерью, вызвал немалый ажиотаж. В образе принцессы дочь певицы Соня выглядела очень счастливой и довольной, а ее кружевное платье навело фанатов на мысль, что девочка вместе с мамой встречают «нового папу».

В видео также видно, что Каролина похожа на невесту, ожидающую у алтаря. По сюжету видеоистории, в кадре появился загадочный молодой человек, лицо которого намеренно скрыто от объектива, но, к сожалению, это был лишь специальный рекламный ход для ее конкурса.

Напомним, что Лорак в коротком топе посветила грудью под носом у Лазарева

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