Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала, как веселилась на пляже в стильном бикини

Стройная звезда всегда привлекала внимание к себе благодаря запоминающейся внешности и сильному голосу. Певица активно занимается собой, поэтому ее тело всегда в нужной форме.

На новых кадрах в социальной сети Инстаграм Виктория позировала в разноцветном бикини ярких оттенков, причем делала она это не одна, а вместе с... чайкой! Забавные кадры Смеюхи не оставили равнодушными фанатов.

«Она как будто знала, что я ее жду!😂😂😂 Ну не равнодушны чайки ко мне🥰, сама того не подозревала, до встречи с этими очаровательными созданиями в такой близости..! 🧡💛💚

Мы даже подружились, такое чувство, что чайки своим голосом что-то рассказывают мне или просят меня о чём-то, а в ответах на человеческом языке понимают лучше многих других..! Они почти ручные! Может эта та самая, которую я покормила с утра?😝🙆🏻‍♀️ По-этому и прилетела ко мне!?🤔 Любимые, а что знаете вы об этих птицах?😍❤️,» - написала Вика.

Фанаты тут же отреагировали:

«Классная 👍👍», «Чайка хотела фотосесію с такой красотой😆🔥❤️», «Я все восхищаюсь твоей фигуркой 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻❤️❤️❤️идеальная 🌹🌹🌹как тебе это удаётся !?))))💛❤️💛🌼», «Да и человек ты замечательный 🌷», «Шикарный кадр, расправила перышки😍 Красивая Катерина и красивая птичка👍💐», «Вы договорились? Клюв чайки, один в один тон вашего купальника!😍», «Какой красивый куральник👍 и Вы в нём💕», «Это та самая которую ты подкармлевала ??))😂».

Также ранее на новом фото стройная звезда покорила видом рядом с не менее стройной коллегой в идеальном черно-белом мини. Вика примерила стильное платье с глубоким декольте и вырезом на груди.

«Однозначно шикарный дуэт 👯‍♀️❤️@irynafedyshyn», - написала Виктория.

Поклонники сразу же отреагировали:

«Очень, очень красивые, стильные, гламурные, модные, обврожительные, весёлые!🍒😘🍓💕💋❤️», «Гармония 👍», «Девочки стойняжки😘», «Красотки 🔥🔥🔥🔥», «Спойте вместе», «Прекрасны🌟🌟❤️💜», «Красавицы😍», «Девчули-красавицы», «Красавицы, давайте общую песню🔥», «Хотелось бы услышать вашу совместную песню на украинском языке!!! Вот это был бы фурор!!!😃🤩👏👏👏😉😍💪».

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