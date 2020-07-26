Знаменитая украинская певица Настя Каменских заинтриговала нежным роликом, сделанным специально для клипа "Воспоминания"

Как известно, два месяца назад Настя представила необычный клип, созданный из архивных кадров отдыха и совместной жизни с Потапом. Специально во время карантина Настя решила создать трогательный клип, чтобы максимально оградить себя от работы в студии. Автором песни стал муж Каменских – Алексей Потапенко.

А сегодня на своей странице в социальной сети девушка решила показать небольшой ролик, ставший частью клипа "Воспоминания" и рассказать о своей композиции снова:

«Я до сих пор помню то счастье, которые переполняло меня, пока я кружилась на фоне такого красивого заката 🌅⠀

Именно с этих кадров начинается клип на песню Воспоминания. Ведь это одно из моих самых счастливых воспоминаний и я хотела, чтобы с первых секунд видео вы почувствовали то, что чувствовала я❤️#цениВоспоминания #NKВоспоминания #warmmemories», - написала Анастасия.

Вот что ответили фанаты:

«Счастливая», «До мурашек 😍», «Любимая и Солнечная ❤️», «Моя красотка ...😘 люблю тебя», «закаты можно смотреть вечность😊Согласны?», «Огонь 😍», «Как круто 🔥», «Класс настя хих», «Милота😍», «Так атмосферно 😍😍😍», «Нравится 😍», «Классно🤗🔥😍», «Самая Самая.....Очеровательная девушка❤️❤».

Также певица во время встречи с фанатами решила рассказать о личной жизни, работе и даже ответила на пикантные вопросы. Дело в том, что на днях звезда встретилась с молодыми блогерами, дала интервью и сняла много интересного контента для профиля.

Так, отвечая на вопросы украинского блогера и звездного визажиста Олега Машуковского, Настя рассказала о пластике, интимной жизни с мужем и карьере.

Настя рассказала, что занималась любовью в общественном месте, однажды танцевала для парня стриптиз и отметила, что мужчины ей не изменяли, а вот в детстве парень в лагере — да.

Также Настя заявила, что никогда не делала уколы красоты и не собирается, при этом она также заявила, что и грудь увеличивать не будет, так как «куда? Зачем?», как выразилась она сама.

Затем Настя откровенно признала, что страдала звездной болезнью:

“Да, я как-то осознанно болела. Понимая, что могу ногой открыть любую дверь. Но я поставила перед собой высокую планку и цели”.

Также девушка отметила, что однажды она выступала на сцене, выпив алкоголь, но теперь так не будет делать, ведь хочет контролировать ситуацию.

«Это было еще когда я в дуэте была, мы были молодые и дурные», - заявила Настя.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть